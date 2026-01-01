Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина представляет новую постановку по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Это прочтение порадует зрителей неожиданными поворотами сюжета и множеством сюрпризов, включая появление кита, который «проглотил среди морей три десятка кораблей».

Сказка, полюбившаяся нескольким поколениям, находит свое новое звучание в этой постановке. Изначально спектакль был задуман для Камерной сцены, что добавляло особую атмосферу доверительного общения с маленькими зрителями. Однако из-за высокого интереса зрителей спектакль перенесли на главную сцену, сохранив при этом уникальную атмосферу, созданную режиссером.

Композитор Екатерина Берестова написала оригинальный музыкальный материал, который исполнен «вживую». Артисты спектакля активно занимались вокалом и игрой на музыкальных инструментах. На сцене творят не только драматические актеры, но и профессиональные музыканты: контрабасист Олег Братцев и скрипачка Ольга Брагинская.

Красивые костюмы и оригинальная сценография были разработаны художником Еленой Турчаниновой, лауреатом премии «Золотая Маска». Ее изделия дополняют волшебную атмосферу спектакля.

Одним из самых ярких моментов, вызывающим восторг у зрителей всех возрастов, является появление кита, что делает спектакль еще более незабываемым.

Спектакль идет без антракта.