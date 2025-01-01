Проведите день в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальный опыт в Музее «В Тишине», где вы сможете погрузиться в мир общения без слов. Это не просто экскурсия, а возможность открыть для себя новые ощущения и восприятие информации через другие органы чувств.

Интерактивная экскурсия

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться в тишине? На нашей экскурсии вы наденете противошумные наушники и сможете «услышать» нашего гида без звука. Он откроет вам секреты невербального общения и поможет понять, как можно воспринимать информацию иначе. Здесь не будет скучных теорий и множества экспонатов — только живые эмоции и незабываемые впечатления.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие ароматов. Какой запах помогает сосредоточиться, а какой — расслабиться? В игровом арома-лото вы сможете протестировать свое обоняние и угадать 14 различных источников аромата. В качестве сувенира вы создадите арома-амулет: фигурку из глины, обожженной на низких температурах, которая будет удерживать аромат долгое время. Этот мастер-класс доступен со скидкой в комбо-наборе.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Погрузитесь в сладкий мир шоколада! На этом мастер-классе вы узнаете историю шоколада и о том, кто первым из европейцев попробовал этот необычный напиток индейцев. Вы создадите уникальный дизайн для своих шоколадных конфет, оформите подарочную коробочку и перевяжете ее лентой, чтобы забрать с собой. Для украшения мы предоставим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов. Мастер-класс также доступен в комбо-наборе со скидкой.

Не упустите возможность испытать эти уникальные впечатления и окунуться в мир тишины и ароматов! Ждем вас в Музее «В Тишине»!