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Киноафиша Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

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О концерте/спектакле

Проведите день в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальный опыт в Музее «В Тишине», где вы сможете погрузиться в мир общения без слов. Это не просто экскурсия, а возможность открыть для себя новые ощущения и восприятие информации через другие органы чувств.

Интерактивная экскурсия

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться в тишине? На нашей экскурсии вы наденете противошумные наушники и сможете «услышать» нашего гида без звука. Он откроет вам секреты невербального общения и поможет понять, как можно воспринимать информацию иначе. Здесь не будет скучных теорий и множества экспонатов — только живые эмоции и незабываемые впечатления.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие ароматов. Какой запах помогает сосредоточиться, а какой — расслабиться? В игровом арома-лото вы сможете протестировать свое обоняние и угадать 14 различных источников аромата. В качестве сувенира вы создадите арома-амулет: фигурку из глины, обожженной на низких температурах, которая будет удерживать аромат долгое время. Этот мастер-класс доступен со скидкой в комбо-наборе.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Погрузитесь в сладкий мир шоколада! На этом мастер-классе вы узнаете историю шоколада и о том, кто первым из европейцев попробовал этот необычный напиток индейцев. Вы создадите уникальный дизайн для своих шоколадных конфет, оформите подарочную коробочку и перевяжете ее лентой, чтобы забрать с собой. Для украшения мы предоставим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов. Мастер-класс также доступен в комбо-наборе со скидкой.

Не упустите возможность испытать эти уникальные впечатления и окунуться в мир тишины и ароматов! Ждем вас в Музее «В Тишине»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽

В ближайшие дни

VR-выставка «Виарный Петербург»
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
VR-выставка «Виарный Петербург»
25 августа в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1490 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
12 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
19 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
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