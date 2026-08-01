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Царские лошади. Жизнь после службы
Киноафиша Царские лошади. Жизнь после службы

Царские лошади. Жизнь после службы

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О выставке

Новая экспозиция о лошадях в музее-заповеднике «Царское Село»

В музее-заповеднике «Царское Село» открыта новая постоянная экспозиция под названием «Царские лошади. Жизнь после службы». Экспозиция работает с 29 апреля и впервые после Великой Отечественной войны полностью восстановила исторический комплекс, включая павильон «Пенсионерная конюшня» XIX века и самое большое в мире захоронение императорских лошадей.

История и роль лошадей в императорском Дворе

Находясь в Пенсионерной конюшне, посетители смогут узнать о значении лошадей при российском дворе, о влиянии императоров на отечественное коннозаводство, а также о судьбах известных царских лошадей после окончания их службы. Экспозиция включает более 120 подлинных предметов, в числе которых живопись, конная упряжь, скульптуры и призовые кубки.

Значимые экспонаты

В экспозиции можно увидеть портреты российских императоров, в том числе «Император Николай I со свитой» работы Франца Крюгера и портрет Николая II, созданный Александром Маковским. Особое внимание уделено реконструкции костюма амазонки супруги Николая I, императрицы Александры Фёдоровны, воссозданному по гравюре Генриха Шмидта.

Традиции захоронения лошадей

Первые захоронения императорских коней были совершены в 1810-х годах, и к настоящему времени сохранились лишь четыре известняковых могильных плиты. В экспозиции представлены подлинные плиты, на которых погребены лошади Николая I и Александра II.

Артефакты и жизнеописания лошадей

Посетители смогут приобщиться к истории лошадей, а также ознакомиться с двумя живописными портретами от известных художников. Музей предлагает коллекцию скульптур и предметов из повседневной жизни лошадей, включая различные виды седел и других упряжек.

Образовательные программы

Экспозиция также включает информационные киоски, рассказывающие о породах лошадей, их роли в российской и мировой истории, а также программе по коневодству. На втором этаже разместили макет комплекса Пенсионерной конюшни и воссозданную обстановку кабинета смотрителя.

При посещении музея зрители смогут познакомиться со всеми аспектами жизни царских лошадей и выполнить экскурсию по уникальной экспозиции, погрузившись в культурное наследие России.

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12 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 января среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7

В ближайшие дни

Запасная галерея памятников искусства Центральной Азии II–XIX веков из фондов Эрмитажа. От Индии до Китая
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Живопись Классическое искусство

Запасная галерея памятников искусства Центральной Азии II–XIX веков из фондов Эрмитажа. От Индии до Китая

12 августа в 09:00 Эрмитаж
Билеты
Экскурсия во Владимирский дворец (Дом Ученых)
6+
Экскурсия

Экскурсия во Владимирский дворец (Дом Ученых)

12 августа в 11:45 Дом ученых им. Горького РАН
от 1800 ₽
Богемный арт-бранч: «Порочный Петербург: Империя 18+»
18+
Лекция

Богемный арт-бранч: «Порочный Петербург: Империя 18+»

15 августа в 12:00 Ресторан «Goose Goose»
от 3600 ₽
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