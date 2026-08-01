В музее-заповеднике «Царское Село» открыта новая постоянная экспозиция под названием «Царские лошади. Жизнь после службы». Экспозиция работает с 29 апреля и впервые после Великой Отечественной войны полностью восстановила исторический комплекс, включая павильон «Пенсионерная конюшня» XIX века и самое большое в мире захоронение императорских лошадей.
Находясь в Пенсионерной конюшне, посетители смогут узнать о значении лошадей при российском дворе, о влиянии императоров на отечественное коннозаводство, а также о судьбах известных царских лошадей после окончания их службы. Экспозиция включает более 120 подлинных предметов, в числе которых живопись, конная упряжь, скульптуры и призовые кубки.
В экспозиции можно увидеть портреты российских императоров, в том числе «Император Николай I со свитой» работы Франца Крюгера и портрет Николая II, созданный Александром Маковским. Особое внимание уделено реконструкции костюма амазонки супруги Николая I, императрицы Александры Фёдоровны, воссозданному по гравюре Генриха Шмидта.
Первые захоронения императорских коней были совершены в 1810-х годах, и к настоящему времени сохранились лишь четыре известняковых могильных плиты. В экспозиции представлены подлинные плиты, на которых погребены лошади Николая I и Александра II.
Посетители смогут приобщиться к истории лошадей, а также ознакомиться с двумя живописными портретами от известных художников. Музей предлагает коллекцию скульптур и предметов из повседневной жизни лошадей, включая различные виды седел и других упряжек.
Экспозиция также включает информационные киоски, рассказывающие о породах лошадей, их роли в российской и мировой истории, а также программе по коневодству. На втором этаже разместили макет комплекса Пенсионерной конюшни и воссозданную обстановку кабинета смотрителя.
При посещении музея зрители смогут познакомиться со всеми аспектами жизни царских лошадей и выполнить экскурсию по уникальной экспозиции, погрузившись в культурное наследие России.