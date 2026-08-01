Новая экспозиция о лошадях в музее-заповеднике «Царское Село»

В музее-заповеднике «Царское Село» открыта новая постоянная экспозиция под названием «Царские лошади. Жизнь после службы». Экспозиция работает с 29 апреля и впервые после Великой Отечественной войны полностью восстановила исторический комплекс, включая павильон «Пенсионерная конюшня» XIX века и самое большое в мире захоронение императорских лошадей.

История и роль лошадей в императорском Дворе

Находясь в Пенсионерной конюшне, посетители смогут узнать о значении лошадей при российском дворе, о влиянии императоров на отечественное коннозаводство, а также о судьбах известных царских лошадей после окончания их службы. Экспозиция включает более 120 подлинных предметов, в числе которых живопись, конная упряжь, скульптуры и призовые кубки.

Значимые экспонаты

В экспозиции можно увидеть портреты российских императоров, в том числе «Император Николай I со свитой» работы Франца Крюгера и портрет Николая II, созданный Александром Маковским. Особое внимание уделено реконструкции костюма амазонки супруги Николая I, императрицы Александры Фёдоровны, воссозданному по гравюре Генриха Шмидта.

Традиции захоронения лошадей

Первые захоронения императорских коней были совершены в 1810-х годах, и к настоящему времени сохранились лишь четыре известняковых могильных плиты. В экспозиции представлены подлинные плиты, на которых погребены лошади Николая I и Александра II.

Артефакты и жизнеописания лошадей

Посетители смогут приобщиться к истории лошадей, а также ознакомиться с двумя живописными портретами от известных художников. Музей предлагает коллекцию скульптур и предметов из повседневной жизни лошадей, включая различные виды седел и других упряжек.

Образовательные программы

Экспозиция также включает информационные киоски, рассказывающие о породах лошадей, их роли в российской и мировой истории, а также программе по коневодству. На втором этаже разместили макет комплекса Пенсионерной конюшни и воссозданную обстановку кабинета смотрителя.

При посещении музея зрители смогут познакомиться со всеми аспектами жизни царских лошадей и выполнить экскурсию по уникальной экспозиции, погрузившись в культурное наследие России.