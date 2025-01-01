Невероятные ощущения в музее «В Тишине»

Приглашаем вас на захватывающую программу, состоящую из двух неповторимых активностей: интерактивной экскурсии «В Тишине» и мастер-класса «Угадай аромат». Эти события подарят вам уникальные впечатления и возможность погрузиться в мир чувств.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться без слов? Во время экскурсии вам предстоит надеть противошумные наушники и открыть для себя новый уровень восприятия. Пройдя через пять интерактивных залов, вы «услышите» нашего гида без звука. Он покажет, как можно взаимодействовать с миром без голосовых и слуховых сигналов.

Эта экскурсия позволит вам не просто получить знание, а ощутить живые эмоции и впечатления. Без лишней теории и большого числа экспонатов — только целых 60 минут вовлеченности, которые можно провести как в одиночку, так и в компании друзей. Каждый сможет насладиться уникальным опытом! Доступно для детей с 7 лет и взрослых. В стоимость включён гид, который станет проводником в мир тишины.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На мастер-классе вы узнаете о влиянии ароматов на наше восприятие и здоровье. Какие ароматы помогают сосредоточиться, а какие расслабляют? В игровом формате арома-лото вы сможете расширить свои обонятельные горизонты, угадывая 14 различных источников ароматов.

Кроме того, на память о музее у вас останется арома-амулет: фигурка из глины, обожжённой на низких температурах, с нанесённым эфирным маслом. Этот амулет поможет сохранить любимый аромат надолго. Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут, и забрать с собой арома-амулет вы сможете без труда.

Общая продолжительность программы составляет 1 час 45 минут. Возрастная категория: 6+.

* Очередность программ определяется организатором.