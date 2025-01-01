Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Билеты от 1350₽
Киноафиша Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

6+
Возраст 6+
Билеты от 1350₽

О концерте/спектакле

Невероятные ощущения в музее «В Тишине»

Приглашаем вас на захватывающую программу, состоящую из двух неповторимых активностей: интерактивной экскурсии «В Тишине» и мастер-класса «Угадай аромат». Эти события подарят вам уникальные впечатления и возможность погрузиться в мир чувств.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться без слов? Во время экскурсии вам предстоит надеть противошумные наушники и открыть для себя новый уровень восприятия. Пройдя через пять интерактивных залов, вы «услышите» нашего гида без звука. Он покажет, как можно взаимодействовать с миром без голосовых и слуховых сигналов.

Эта экскурсия позволит вам не просто получить знание, а ощутить живые эмоции и впечатления. Без лишней теории и большого числа экспонатов — только целых 60 минут вовлеченности, которые можно провести как в одиночку, так и в компании друзей. Каждый сможет насладиться уникальным опытом! Доступно для детей с 7 лет и взрослых. В стоимость включён гид, который станет проводником в мир тишины.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На мастер-классе вы узнаете о влиянии ароматов на наше восприятие и здоровье. Какие ароматы помогают сосредоточиться, а какие расслабляют? В игровом формате арома-лото вы сможете расширить свои обонятельные горизонты, угадывая 14 различных источников ароматов.

Кроме того, на память о музее у вас останется арома-амулет: фигурка из глины, обожжённой на низких температурах, с нанесённым эфирным маслом. Этот амулет поможет сохранить любимый аромат надолго. Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут, и забрать с собой арома-амулет вы сможете без труда.

Общая продолжительность программы составляет 1 час 45 минут. Возрастная категория: 6+.

* Очередность программ определяется организатором.

Купить билет на выставка Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

Помощь с билетами
Сентябрь
12 сентября пятница
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13 сентября суббота
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14 сентября воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15 сентября понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16 сентября вторник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17 сентября среда
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18 сентября четверг
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
19 сентября пятница
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
20 сентября суббота
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
21 сентября воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
22 сентября понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
23 сентября вторник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
24 сентября среда
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
25 сентября четверг
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
26 сентября пятница
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
27 сентября суббота
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
28 сентября воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1500 ₽
29 сентября понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
30 сентября вторник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1350 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс 1. Куклы — детям
Мастер-класс
Мастер-класс 1. Куклы — детям
6 декабря в 12:30 Москонцерт
от 300 ₽
Входной билет на выставку «Александр Дейнека. Гимн жизни»
12+
Классическое искусство Живопись Графика Скульптура
Входной билет на выставку «Александр Дейнека. Гимн жизни»
2 октября в 19:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
6+
Классическое искусство Живопись
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
21 сентября в 16:30 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше