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Выпечка пряников и экскурсия в музее
Билеты от 490₽
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Выпечка пряников и экскурсия в музее

6+
Возраст 6+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Погружение в волшебный мир русского пряника. Мастер-класс в музее пряника

Приглашаем вас на уникальную программу, которая не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и окунет в историю русского пряника. Это мероприятие идеально подходит для всей семьи и позволит узнать множество интересных фактов о традиционных сладостях нашей страны.

Что вас ждет:

  • Интерактивная экскурсия: погружение в мир русского пряника от медовой лепешки до царского лакомства и кондитерского шедевра.
  • Выпечка вырезного пряника: секреты идеальной формы и вкуса, которые раскроет наш опытный мастер.
  • Чаепитие: наслаждение душистыми пряниками и вкусными историями, которые добавят особый шарм вашему вечеру.
  • Уютная фотозона: создайте памятные моменты с помощью наших уникальных декораций.
  • Магазин пряников: огромный выбор пряников и карамели для тех, кто хочет взять кусочек волшебства с собой.

Продолжительность: 45 минут.

Не упустите возможность узнать больше о культуре и традициях русского пряника – приходите на нашу программу и погружайтесь в сладкое волшебство!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
25 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
26 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
27 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽
28 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
29 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:15 от 490 ₽
31 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
1 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
2 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
3 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
19:30 от 490 ₽
4 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
5 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
19:30 от 490 ₽
7 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
9 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
19:15 от 490 ₽
10 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
11 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
12 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
13 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
14 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
15 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:45 от 490 ₽ 19:30 от 490 ₽
16 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
19:15 от 490 ₽
17 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
18 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
19 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
21 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:00 от 490 ₽
22 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
23 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
24 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
25 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
26 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
27 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
28 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:00 от 490 ₽
29 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
30 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
31 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
1 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
2 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
3 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
4 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
5 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
19:30 от 490 ₽
6 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
7 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
8 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
9 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
10 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
11 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
12 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
13 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
14 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽

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