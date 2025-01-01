Погружение в волшебный мир русского пряника. Мастер-класс в музее пряника

Приглашаем вас на уникальную программу, которая не только порадует ваши вкусовые рецепторы, но и окунет в историю русского пряника. Это мероприятие идеально подходит для всей семьи и позволит узнать множество интересных фактов о традиционных сладостях нашей страны.

Что вас ждет:

Интерактивная экскурсия: погружение в мир русского пряника от медовой лепешки до царского лакомства и кондитерского шедевра.

погружение в мир русского пряника от медовой лепешки до царского лакомства и кондитерского шедевра. Выпечка вырезного пряника: секреты идеальной формы и вкуса, которые раскроет наш опытный мастер.

секреты идеальной формы и вкуса, которые раскроет наш опытный мастер. Чаепитие: наслаждение душистыми пряниками и вкусными историями, которые добавят особый шарм вашему вечеру.

наслаждение душистыми пряниками и вкусными историями, которые добавят особый шарм вашему вечеру. Уютная фотозона: создайте памятные моменты с помощью наших уникальных декораций.

создайте памятные моменты с помощью наших уникальных декораций. Магазин пряников: огромный выбор пряников и карамели для тех, кто хочет взять кусочек волшебства с собой.

Продолжительность: 45 минут.

Не упустите возможность узнать больше о культуре и традициях русского пряника – приходите на нашу программу и погружайтесь в сладкое волшебство!