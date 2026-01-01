Развлечения для детей в музее русской сказки «За лесами, за горами»

Внимание, юные герои и будущие богатырь! Приглашаем вас в наш Клуб Богатырей — уникальное приключение, которое познакомит детей с захватывающим миром русских легенд и былин.

На нашем турнире юные бойцы смогут узнать тайны древних доспехов. В программе: примерка настоящей кольчуги и шлема, а также мастер-классы по стрельбе из лука и фехтованию на мечах. Все занятия ведут опытные наставники, которые помогут каждому участнику стать настоящим воином Древней Руси!

Клуб Богатырей — это не просто развлечение, это шанс научиться чему-то новому, почувствовать себя частью великой традиции и, конечно, завести новые знакомства с единомышленниками.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного приключения!