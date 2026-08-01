Постоянная экспозиция в Эрмитаже: «Античная колонизация Северного Причерноморья»

В Новом Эрмитаже в Галерее Отдела Античного мира открылась новая постоянная экспозиция под названием «Античная колонизация Северного Причерноморья». Это значимое событие после почти сорокалетнего перерыва, когда галерея была закрыта для посетителей.

Экспозиция включает более тысячи уникальных экспонатов, в основном обнаруженных во время археологических раскопок, организованных Эрмитажем. Как отметила Светлана Борисовна Адаксина, заместитель генерального директора Эрмитажа, «многие из этих памятников ранее не выставлялись на обозрение, что делает новую коллекцию особенно ценной».

Посетители смогут увидеть предметы, найденные в античных причерноморских центрах, таких как Ольвия, Березань, Херсонес и города Боспорского царства, включая Пантикапей и Нимфей. Экспонаты охватывают разные аспекты повседневной жизни греческих городов от VI века до н.э. до III века н. э.

Новая экспозиция предлагает уникальную возможность ознакомиться с богатым наследием античной культуры и узнать больше о жизни древних греков. Не пропустите шанс увидеть эти исторические артефакты, которые помогут лучше понять нашу историю.