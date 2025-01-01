Меню
Кит плывет на север
Билеты от 1400₽
Киноафиша Кит плывет на север

Спектакль Кит плывет на север

Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Кит плывет на север» Театрального проекта 27 для подростков. Путешествие к самоосознанию

Спектакль «Кит плывет на север» – это увлекательная история о путешествии, дружбе и ответственности. Главный герой, маленький зверек мамору, отправляется в невероятное приключение с целью найти свой единственный остров и стать его хранителем. Однако на пути к этой цели его ждет множество испытаний.

Сюжет и главные вопросы

Мамору сталкивается с непростой задачей: если он не выполнит своё предназначение, то навсегда превратится в камень и уйдет на дно океана. Но сможет ли он, такой крошечный и неумелый, услышать зов своего острова? Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы о пути и предназначении, о дружбе и любви, а также о том, как находить силы в сложных ситуациях.

Океан и его обитатели

В ходе своего путешествия мамору открывает для себя не только загадочный мир океана, но и его обитателей – диковинных птиц, рыб и зверей. Особое внимание уделяется северному народу алеутов, что добавляет глубину и культурную значимость спектаклю.

Инициация и взросление

Путешествие мамору можно рассматривать как инициацию, переход от детства к взрослой жизни. Он учится нести ответственность за свой остров и, несмотря на трудности, находит поддержку в лице кита, который становится его верным другом и опорой.

Уроки дружбы и любви

На протяжении спектакля мамору осваивает важные жизненные уроки о том, как дружить, любить и помогать ближнему. Эти темы делают спектакль актуальным для зрителей всех возрастов, ведь каждый из нас может узнать себя в поисках своего места в мире.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, который оставит после себя множество вопросов и вдохновения для размышлений.

Режиссер
Алина Кушим
В ролях
Арсений Вейс
Владислав Дунаев
Игорь Сетдеков
Вия Гека
Елизавета Бошоер

Расписание

14 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
16:00 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽

