Главный хит Театра.doc

Кастинг — это процедура, которую регулярно проходит любой актер или модель. Она может показаться совершенно ординарной и будничной, но каждый из них может столкнуться с трамплином, ведущим вверх, или с пропастью, на дне которой — забвение. Или, говоря проще, кастинг — это выбор среди претендентов, в наибольшей степени соответствующих замыслу продюсеров в кино или шоу-бизнесе.

Социальное «сито» в пьесе Германа Грекова

В пьесе Германа Грекова «Кастинг» эту процедуру проводят четверо — секретарша, продюсер, режиссер, оператор — над пятым, участником кастинга. Эти пробы становятся своего рода социальным «ситом», через которое обычный человек может быть отобран в «топ» общества и попасть наверх.

Поиск героя: кто сегодня в «топе»?

Вопрос в том, кого ищут продюсеры, и понимают ли они, в чем заключается их задача? Кто сегодня современный герой? И какую роль готовят тому, кто пройдет этот кастинг?

Путь унижений на пути к успеху

«Главный герой «Кастинга», начинающий актёр, мечтает попасть в престижный проект. Но прежде чем получить желанную работу, он вынужден пройти сквозь череду унижений», — так рассказывал о постановке телеканал «Культура». Театр «Театр.doc», по своему обыкновению, задаёт жесткий вопрос: имеет ли смысл отказываться от своей человеческой индивидуальности, чтобы соответствовать принятому в обществе «формату»? Ответить на этот вопрос предстоит зрителю — и уже за пределами театра.