Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кастинг
Киноафиша Кастинг

Спектакль Кастинг

Политкомедия
Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О спектакле

Главный хит Театра.doc

Кастинг — это процедура, которую регулярно проходит любой актер или модель. Она может показаться совершенно ординарной и будничной, но каждый из них может столкнуться с трамплином, ведущим вверх, или с пропастью, на дне которой — забвение. Или, говоря проще, кастинг — это выбор среди претендентов, в наибольшей степени соответствующих замыслу продюсеров в кино или шоу-бизнесе.

Социальное «сито» в пьесе Германа Грекова

В пьесе Германа Грекова «Кастинг» эту процедуру проводят четверо — секретарша, продюсер, режиссер, оператор — над пятым, участником кастинга. Эти пробы становятся своего рода социальным «ситом», через которое обычный человек может быть отобран в «топ» общества и попасть наверх.

Поиск героя: кто сегодня в «топе»?

Вопрос в том, кого ищут продюсеры, и понимают ли они, в чем заключается их задача? Кто сегодня современный герой? И какую роль готовят тому, кто пройдет этот кастинг?

Путь унижений на пути к успеху

«Главный герой «Кастинга», начинающий актёр, мечтает попасть в престижный проект. Но прежде чем получить желанную работу, он вынужден пройти сквозь череду унижений», — так рассказывал о постановке телеканал «Культура». Театр «Театр.doc», по своему обыкновению, задаёт жесткий вопрос: имеет ли смысл отказываться от своей человеческой индивидуальности, чтобы соответствовать принятому в обществе «формату»? Ответить на этот вопрос предстоит зрителю — и уже за пределами театра.

Режиссер
Игорь Стам
Игорь Стам
В ролях
Роман Фомин
Роман Фомин
Екатерина Николаева
Наталья Земцова
Наталья Земцова
Сергей Букреев
Константин Гацалов
Константин Гацалов

Фотографии

Кастинг Кастинг Кастинг Кастинг Кастинг Кастинг Кастинг
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше