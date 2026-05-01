К юбилею Александра Зацепина

Концерт в честь юбилея Александра Зацепина

Эстрадно-джазовый оркестр Ильи Филиппова представляет концерт, посвящённый 100-летнему юбилею народного артиста России Александра Зацепина. Этот замечательный композитор завоевал сердца многих поколений своими мелодиями, которые звучат в известных советских фильмах.

Звучание знакомых мелодий

В программе концерта выступят произведения, связанные с нашими любимыми кинофильмами. Зрители смогут насладиться музыкой из таких фильмов, как Операция "Ы" и другие приключения Шурика , Кавказская пленница , Иван Васильевич меняет профессию и многими другими кинолентами, которые мы с радостью пересматриваем каждый Новый год.

Величие композитора

Александр Зацепин — один из самых узнаваемых и любимых композиторов современности. Его музыка сочетает простоту и красоту, делая каждое произведение уникальным и запоминающимся. Мелодии Зацепина щедры на эмоции, они полны оптимизма и вдохновения, что особенно привлекает джазовых музыкантов.

Гостя вечера

На концерте ожидаются любимые гости, которые с радостью разделят с вами атмосферу праздника. Их выступления добавят уникальности вечеру и помогут создать неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность насладиться музыкальным наследием великого композитора и почтить его память в этот особенный вечер!