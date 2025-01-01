Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Историческая экскурсия
Билеты от 0₽
Киноафиша Историческая экскурсия

Спектакль Историческая экскурсия

Постановка
Геликон-опера 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Уникальная экскурсия по «Геликон-опере»

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по театру «Геликон-опера», где вы сможете узнать захватывающую историю как самого здания, так и театра. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи Шаховских-Глебовых-Стрешневых, владевшей этой изысканной городской усадьбой.

Знаменитые деятели культуры

Вы услышите рассказ о выдающихся деятелях культуры и искусства, чья жизнь и творчество были связаны с особняком на Большой Никитской. Профессиональные экскурсоводы поделятся интересными фактами и легендами, которые делают атмосферу «Геликон-оперы» поистине уникальной.

Исторические достопримечательности

В ходе экскурсии участники смогут ознакомиться не только с достопримечательностями старинного дома, задумавшегося как «театральный центр» еще в 80-х годах XIX века, но и с тайными историями, которыми он наполнен. Вы также посетите уникальную выставку в историческом Фойе, названном в честь знаменитого мецената Сергея Зимина.

Зал «Стравинский»

Кульминацией вашего путешествия станет подробное знакомство с новым залом «Стравинский». Вы узнаете о возможностях и особенностях его сцены, оркестровой ямы и зрительного зала, а также о потолке, который также заслуживает внимания.

Формат экскурсии

Экскурсия проходит в формате вольной беседы, что позволяет зрителям задавать вопросы и делиться своими впечатлениями. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир театра и его увлекательной истории!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
15:00
20 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
15:00
25 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
15:00
22 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
15:00
13 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
15:00

Фотографии

Историческая экскурсия Историческая экскурсия Историческая экскурсия Историческая экскурсия

В ближайшие дни

Кармен
12+
Опера
Кармен
26 сентября в 19:00 Центр оперного пения Галины Вишневской
от 300 ₽
Три поросенка
0+
Детский Кукольный
Три поросенка
20 сентября в 12:00 Рыжий театр
от 650 ₽
Ученая семейка и Новый год
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Ученая семейка и Новый год
10 января в 12:30 Центральный дом актера
от 2400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше