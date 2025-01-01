Спектакль Историческая экскурсия

Уникальная экскурсия по «Геликон-опере»

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по театру «Геликон-опера», где вы сможете узнать захватывающую историю как самого здания, так и театра. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи Шаховских-Глебовых-Стрешневых, владевшей этой изысканной городской усадьбой.

Знаменитые деятели культуры

Вы услышите рассказ о выдающихся деятелях культуры и искусства, чья жизнь и творчество были связаны с особняком на Большой Никитской. Профессиональные экскурсоводы поделятся интересными фактами и легендами, которые делают атмосферу «Геликон-оперы» поистине уникальной.

Исторические достопримечательности

В ходе экскурсии участники смогут ознакомиться не только с достопримечательностями старинного дома, задумавшегося как «театральный центр» еще в 80-х годах XIX века, но и с тайными историями, которыми он наполнен. Вы также посетите уникальную выставку в историческом Фойе, названном в честь знаменитого мецената Сергея Зимина.

Зал «Стравинский»

Кульминацией вашего путешествия станет подробное знакомство с новым залом «Стравинский». Вы узнаете о возможностях и особенностях его сцены, оркестровой ямы и зрительного зала, а также о потолке, который также заслуживает внимания.

Формат экскурсии

Экскурсия проходит в формате вольной беседы, что позволяет зрителям задавать вопросы и делиться своими впечатлениями. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир театра и его увлекательной истории!