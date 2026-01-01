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Ирина Хакамада: Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход
Билеты от 5750₽
Киноафиша Ирина Хакамада: Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход

Ирина Хакамада: Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход

18+
Возраст 18+
Билеты от 5750₽

О выставке

Мастер-класс Ирины Хакамада: Эмоциональный капитал

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс Ирины Хакамада, посвященный теме эмоционального капитала. Этот семинар позволит вам освоить навыки управления своими эмоциями и настроением, которые играют ключевую роль в нашей жизни и профессиональной деятельности.

Что такое эмоциональный капитал?

Эмоциональный капитал — это способность превращать эмоциональный интеллект в доход. В отличие от мимолетных эмоций, которые являются естественной частью жизни, настроение имеет долгосрочный характер и может значительно влиять на ваши решения и взаимодействия с окружающими.

Основные темы мастер-класса

  • Идентификация и понимание своих эмоций.
  • Контроль эмоций и умение мотивировать себя.
  • Социальная компетентность и навыки общения.
  • Понимание эмоций других людей.
  • Эмоциональное управление в бизнесе и с командами.
  • Установление крепких межличностных отношений.
  • Ответственное принятие решений в различных контекстах.

Зачем это нужно?

Овладение этими навыками позволит вам не только повысить свою личную эффективность, но и улучшить атмосферу в команде, снизить уровень конфликтности и укрепить доверие в деловых отношениях. Учитывая современный темп жизни и его эмоциональные нагрузки, знание о том, как управлять своими эмоциями, станет неоценимым подспорьем для любого профессионала.

Не упустите возможность развить свой эмоциональный интеллект и узнать, как использовать его в повседневной жизни и в бизнесе.

Исполнители
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада

Купить билет на выставка Ирина Хакамада: Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход

Помощь с билетами
Октябрь
1 октября четверг
19:00
Пространство «АКИ.лаб» Москва, Б.Никитская, 17, стр. 2
от 5750 ₽

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