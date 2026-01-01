Мастер-класс Ирины Хакамада: Эмоциональный капитал

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс Ирины Хакамада, посвященный теме эмоционального капитала. Этот семинар позволит вам освоить навыки управления своими эмоциями и настроением, которые играют ключевую роль в нашей жизни и профессиональной деятельности.

Что такое эмоциональный капитал?

Эмоциональный капитал — это способность превращать эмоциональный интеллект в доход. В отличие от мимолетных эмоций, которые являются естественной частью жизни, настроение имеет долгосрочный характер и может значительно влиять на ваши решения и взаимодействия с окружающими.

Основные темы мастер-класса

Идентификация и понимание своих эмоций.

Контроль эмоций и умение мотивировать себя.

Социальная компетентность и навыки общения.

Понимание эмоций других людей.

Эмоциональное управление в бизнесе и с командами.

Установление крепких межличностных отношений.

Ответственное принятие решений в различных контекстах.

Зачем это нужно?

Овладение этими навыками позволит вам не только повысить свою личную эффективность, но и улучшить атмосферу в команде, снизить уровень конфликтности и укрепить доверие в деловых отношениях. Учитывая современный темп жизни и его эмоциональные нагрузки, знание о том, как управлять своими эмоциями, станет неоценимым подспорьем для любого профессионала.

Не упустите возможность развить свой эмоциональный интеллект и узнать, как использовать его в повседневной жизни и в бизнесе.