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Ирина Хакамада
Ирина Хакамада
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Ирина Хакамада
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Дата рождения
13 апреля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Ирины Хакамада
Родилась 13 апреля 1955 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ирины Хакамада
Черновик
боевик, фэнтези
2018, Россия
6.0
Метель
драма
2014, Россия
0.0
Мой парень - ангел
комедия
2011, Россия
6.0
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Вскрылась правда о бедственном положении оставшейся без мужа Хакамады
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21 марта 2022 12:00
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Супруг телеведущей скончался в возрасте 65 лет.
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1 октября 2021 12:33
«Был младше меня на 30 лет»: 65-летняя Хакамада рассказала о лучшем интиме в своей жизни
Журналистка счастлива в открытом браке с четвертым мужем более двадцати лет.
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9 декабря 2020 10:01
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