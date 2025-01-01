Спектакль Иоланта

Опера "Иоланта" в Пермском театре оперы и балета

Либретто операции Модеста Чайковского создано на основе драматической поэмы Генрика Герца «Дочь короля Рене». Опера была написана в 1891 году и впервые представлена в Перми в 2021 году. Это шедевр позднего музыкального романтизма, который стал важной вехой в творчестве композитора.

Мост между эпохами

«Иоланта», представленная в 1892 году, олицетворяет прощание Чайковского с XIX веком, пронизанное тревожным предощущением перемен. На протяжении своей сценической истории эта опера долгое время находилась на периферии оперного наследия композитора. Однако в последние годы она обрела популярность в мировом музыкальном театре.

Современные интерпретации

В 2010-е годы многие ведущие режиссеры пытались разгадать загадки партитуры Чайковского, такие как Мариуш Трелиньский, Питер Селларс и Дмитрий Черняков. Пермский театр оперы и балета продолжает эту традицию, принимая эстафету от мэтров сцены.

Творческая команда

На сцене Пермского театра над постановкой работают дирижер Артем Абашев и режиссер Марат Гацалов, который сотрудничает с постоянными соавторами: художниками Ксенией Перетрухиной, Лешей Лобановым, Ильей Пашниным и видеосценографом Асей Мухиной.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной оперой, которая сочетает в себе классическую музыку и современное художественное восприятие!