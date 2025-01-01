Меню
Иллюзионный спектакль Александра Магу «Вопрос»
Киноафиша Иллюзионный спектакль Александра Магу «Вопрос»

Спектакль Иллюзионный спектакль Александра Магу «Вопрос»

Постановка
Легенда 12+
Возраст 12+

О спектакле

Шоу фокусов в Санкт-Петербурге

Фокусы — это всегда вопросы, на которые хочется получить ответы. Иллюзионный спектакль Александра Магу «Вопрос» раскрывает мысли о том, что загадок в жизни всегда чуть больше, чем разгадок. Правильные ответы можно получить только задавая правильные вопросы.

О мастере иллюзий

Александр Магу — известный российский иллюзионист, участник популярных телешоу, желанный гость на лучших площадках Москвы и Петербурга. Его шоу — это не просто набор трюков, а завораживающее театральное представление, сочетающее красоту иллюзий, ловкие манипуляции и эффектные трюки.

Театральное представление

Выступление Александра Магу наполнено удивительной магической атмосферой. В нем присутствуют все элементы настоящего спектакля: пролог, кульминация и эффектная концовка. Зрители не только становятся свидетелями удивительных иллюзий, но и погружаются в их увлекательный мир.

Секреты магии

Хотите узнать секреты иллюзионных номеров? Присоединяйтесь к нам и давайте разгадывать вместе на сцене театра «Легенда»!

Купить билет на спектакль Иллюзионный спектакль Александра Магу «Вопрос»

Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 4700 ₽
2 января пятница
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3500 ₽
3 января суббота
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2500 ₽
18 января воскресенье
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2500 ₽
25 января воскресенье
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2700 ₽
15 февраля воскресенье
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2500 ₽

