Интерактивная экскурсия «Игры 90-х» в Ельцин Центре

Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу детства 90-х и вспомнить популярные игры тех лет! Наша интерактивная экскурсия пройдет 22 октября в 14:30 в Музее Бориса Ельцина.

Что вас ждет?

На мероприятии вы сможете вспомнить такие культовые игры, как «Денди» и «Тетрис», «Монополия» и «Менеджер». Также мы поговорим о бумажной кукле «Синди» и заветной Barbie. Юные посетители узнают об истории этих игр, а взрослые смогут поделиться воспоминаниями о своих любимых играх из детства.

Игровая зона для всей семьи

В конце экскурсии всех желающих ждет открытая семейная игровая зона. Здесь каждый сможет найти игру по душе: изготовить бумажную куклу, сыграть в экономическую игру «Менеджер» или попробовать свои силы в видеоигре «Марио».

Возрастное ограничение: от 10 лет.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: +7 (343) 312–43–43, +7 (909) 005–53–35.