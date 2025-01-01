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Игры 90-х. Интерактивная экскурсия
Киноафиша Игры 90-х. Интерактивная экскурсия

Игры 90-х. Интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивная экскурсия «Игры 90-х» в Ельцин Центре

Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу детства 90-х и вспомнить популярные игры тех лет! Наша интерактивная экскурсия пройдет 22 октября в 14:30 в Музее Бориса Ельцина.

Что вас ждет?

На мероприятии вы сможете вспомнить такие культовые игры, как «Денди» и «Тетрис», «Монополия» и «Менеджер». Также мы поговорим о бумажной кукле «Синди» и заветной Barbie. Юные посетители узнают об истории этих игр, а взрослые смогут поделиться воспоминаниями о своих любимых играх из детства.

Игровая зона для всей семьи

В конце экскурсии всех желающих ждет открытая семейная игровая зона. Здесь каждый сможет найти игру по душе: изготовить бумажную куклу, сыграть в экономическую игру «Менеджер» или попробовать свои силы в видеоигре «Марио».

Возрастное ограничение: от 10 лет.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: +7 (343) 312–43–43, +7 (909) 005–53–35.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
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