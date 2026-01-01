Удивительная осень в Саду трав

Сад трав в осеннее время преобразуется, и это нельзя упустить! Ландшафтный дизайнер Мария Хоптинец пригласит вас на уникальную лекцию, в ходе которой расскажет о том, как выглядят растения в этот волшебный период. Вы узнаете, какие травы и цветы остаются яркими акцентами до самой поздней осени.

Как готовится сад к зиме

Во время лекции Мария поделится секретами подготовки сада к завершению сезона. Она расскажет о том, как правильно обрезать многолетники и какие растения требуют особого внимания осенью.

Практическое занятие на свежем воздухе

Во второй части мероприятия гости отправятся непосредственно в сад. Здесь Мария продемонстрирует осеннюю обрезку многолетников. Участники получат уникальную возможность собрать красивые букеты из срезанных растений, которые они смогут забрать с собой.

Не упустите шанс узнать больше о том, как сад преображается в осенний период, и научитесь ухаживать за растениями вместе с нами!