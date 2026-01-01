Выставка «Вселенная Варвары Бубновой» в Пушкинском музее

Государственный музей А.С. Пушкина в сотрудничестве с Всероссийским музеем А.С. Пушкина и Тверским государственным объединённым музеем приглашает на выставку «Вселенная Варвары Бубновой». Экспозиция открывает двери 9 октября в Читальном зале музея.

Выставка приурочена к 140-летнему юбилею Варвары Дмитриевны Бубновой (1886–1983). В её рамках представлены живопись, графика и документальные фотоматериалы. Это уникальная возможность увидеть, как художница, оказавшаяся на пересечении культур и эпох XX века, создала свои неповторимые образы пушкинских героев.

Не упустите шанс познакомиться с творчеством одной из самых ярких личностей русского искусства!