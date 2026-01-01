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Москва – Токио – Сухуми. Вселенная Варвары Бубновой
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Киноафиша Москва – Токио – Сухуми. Вселенная Варвары Бубновой

Москва – Токио – Сухуми. Вселенная Варвары Бубновой

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О выставке

Выставка «Вселенная Варвары Бубновой» в Пушкинском музее

Государственный музей А.С. Пушкина в сотрудничестве с Всероссийским музеем А.С. Пушкина и Тверским государственным объединённым музеем приглашает на выставку «Вселенная Варвары Бубновой». Экспозиция открывает двери 9 октября в Читальном зале музея.

Выставка приурочена к 140-летнему юбилею Варвары Дмитриевны Бубновой (1886–1983). В её рамках представлены живопись, графика и документальные фотоматериалы. Это уникальная возможность увидеть, как художница, оказавшаяся на пересечении культур и эпох XX века, создала свои неповторимые образы пушкинских героев.

Не упустите шанс познакомиться с творчеством одной из самых ярких личностей русского искусства!

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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1 октября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
2 октября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
3 октября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
4 октября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
5 октября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
6 октября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
7 октября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
8 октября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
9 октября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
10 октября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
11 октября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12 октября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 октября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 октября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 октября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 октября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 октября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 октября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 октября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 октября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 октября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 октября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 октября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 октября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 октября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 октября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 октября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
28 октября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
29 октября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
30 октября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
31 октября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
1 ноября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
2 ноября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
3 ноября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
4 ноября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
5 ноября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
6 ноября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
7 ноября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
8 ноября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
9 ноября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
10 ноября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
11 ноября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12 ноября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 ноября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 ноября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 ноября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 ноября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 ноября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 ноября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 ноября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 ноября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 ноября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 ноября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 ноября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 ноября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 ноября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 ноября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 ноября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
28 ноября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
29 ноября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
30 ноября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
1 декабря вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
2 декабря среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
3 декабря четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
4 декабря пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
5 декабря суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
6 декабря воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
7 декабря понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
8 декабря вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
9 декабря среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
10 декабря четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
11 декабря пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12 декабря суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 декабря воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 декабря понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 декабря вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2

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