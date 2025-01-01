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Хулиганы
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Спектакль Хулиганы

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальный спектакль «Хулиганы. Идеальная пара»

«Хулиганы. Идеальная пара» — это интеллектуальный праздник, насыщенный тонким и искрометным юмором. На сцене вас ждёт уникальное сочетание актерского мастерства и музыкального виртуозного исполнения.

О спектакле

Павел Деревянко, лауреат премии «Золотой орел», и Борис Андрианов, виолончелист и заслуженный артист России, представляют захватывающий дуэт. Вместе они создают уникальное шоу, объединяя актерскую игру и исполнение музыкальных произведений от Баха до популярных мелодий, таких как «Чижик-Пыжик».

Основная идея

В основе спектакля лежат актуальные, жизнерадостные и назидательные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи, известных сатириков 1920-х годов. Эти классические истории в исполнении Бориса и Павла заставляют зрителей переживать широкий спектр эмоций — от смеха до горького узнавания.

«Хулиганы. Идеальная пара» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир сатиры и юмора, где каждая история раскрывается с новой стороны, заставляя публику смеяться и задумываться.

Не упустите возможность насладиться этим оригинальным и интеллектуальным шоу!

Режиссер
Павел Деревянко
Павел Деревянко
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Борис Андрианов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 марта
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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