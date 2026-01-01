Гармония кубинских ритмов с Hot Havana Orchestra

Hot Havana Orchestra — это известный московский коллектив, который заслуженно носит титул «самого кубинского оркестра России». Группа объединяет профессиональных кубинских музыкантов, которые стремятся популяризировать как традиционную, так и современную латиноамериканскую музыку.

Состав и исполнители

Во главе коллектива стоит вокалист Дариэль Рене. В его ансамбле участвуют носители кубинской культуры, которые играют на аутентичных инструментах: тресе (кубинская гитара), бонго, конгах и трубе. Это создает уникальное звучание, которое прекрасно передает дух Кубы.

Репертуар и музыкальные стили

Программа концерта включает в себя хиты знаменитого проекта Buena Vista Social Club, а также经典 кубинские жанры, такие как сон, болеро, ча-ча-ча, мамбо и сальса. Эти музыкальные направления создают атмосферу праздника и энергии, которая не оставит равнодушными любителей живой музыки.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Hot Havana Orchestra в Lustra Bar. Этот концерт станет отличным способом провести вечер в компании зажигательных кубинских ритмов.