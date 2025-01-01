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Хороший парень
Киноафиша Хороший парень

Спектакль Хороший парень

Постановка
Пятый театр 18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Офисная комедия о поисках любви «Хороший парень» в Омске

Приглашаем вас на спектакль «Хороший парень», написанный американским драматургом Уильямом Миссури Даунсом. Эта офисная комедия рассказывает о поисках любви и о том, как иногда мы не замечаем свою вторую половинку, когда она совсем рядом.

Сюжет

Главный герой, Фил, — философ, который вынужден работать бухгалтером. Он влюблен в свою коллегу Софию, однако она совершенно не замечает его чувств. Фил становится настоящим офисным человеком-невидимкой, и его жизнь меняется, когда ему предстоит пройти мистическое испытание. Ему необходимо привлечь внимание строптивой секретарши, не потеряв при этом работу и друга.

Интересные факты

  • Спектакль «Хороший парень» поднимает актуальные темы не только любви, но и человеческих отношений в современном офисном пространстве.
  • Уильям Миссури Даунс известен своими яркими и остроумными пьесами, которые успешно ставятся на сценах театров по всему миру.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Хороший парень» и узнайте, сможет ли Фил завоевать сердце своей коллеги и найти свое место в жизни. Это увлекательное представление подарит вам не только смех, но и глубокие размышления о любви и дружбе в условиях офисной рутины.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 6 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 650 ₽

Фотографии

Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень Хороший парень

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