Спектакль Главная роль

Иммерсивный спектакль: Выбор главной роли за вами!

Приглашаем вас на уникальный иммерсивный спектакль от артистов VS театра, где каждый зритель становится непосредственным участником действия. Это не просто шоу — это возможность влиять на судьбу актеров!

Выбор ведущего актера

Только один раз в году у вас есть шанс стать судьей. Вы сможете выбрать самого талантливого актера, проголосовав за него. Это не просто развлечение, но и важный момент для тех, кто мечтает о главной роли.

Награждение победителя

Победитель будет определен в ходе спектакля, после чего все зрители соберутся за одним столом с ним и другими артистами. Актер, получивший наибольшее количество голосов, станет обладателем главной роли в следующем проекте VS Театра!

Незабываемые эмоции и фуршет

Вас ждут не только яркие впечатления, но и возможность пообщаться с артистами на фуршете. За круглым столом вы сможете задать вопросы и узнать больше о закулисной жизни театра.

Развлекательная программа

Кроме того, в программе вечера — танцы, живая музыка и конкурсы для зрителей. Это отличный способ провести вечер в приятной компании и насладиться искусством!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Ждем именно вас!