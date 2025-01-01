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Спектакль Главная роль

Постановка
VS Театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль: Выбор главной роли за вами!

Приглашаем вас на уникальный иммерсивный спектакль от артистов VS театра, где каждый зритель становится непосредственным участником действия. Это не просто шоу — это возможность влиять на судьбу актеров!

Выбор ведущего актера

Только один раз в году у вас есть шанс стать судьей. Вы сможете выбрать самого талантливого актера, проголосовав за него. Это не просто развлечение, но и важный момент для тех, кто мечтает о главной роли.

Награждение победителя

Победитель будет определен в ходе спектакля, после чего все зрители соберутся за одним столом с ним и другими артистами. Актер, получивший наибольшее количество голосов, станет обладателем главной роли в следующем проекте VS Театра!

Незабываемые эмоции и фуршет

Вас ждут не только яркие впечатления, но и возможность пообщаться с артистами на фуршете. За круглым столом вы сможете задать вопросы и узнать больше о закулисной жизни театра.

Развлекательная программа

Кроме того, в программе вечера — танцы, живая музыка и конкурсы для зрителей. Это отличный способ провести вечер в приятной компании и насладиться искусством!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Ждем именно вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

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