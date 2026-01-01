Гитара без границ

Концерт гитарного дуэта «Con Brio» в Арт-кафе театра Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова выступят гитаристы Алексей Яхонт и Владимир Золотарёв. Дуэт «Con Brio» исполнит произведения из классического гитарного репертуара, включая бразильские ритмы Марко Перейры, сюиту «Тройлеана» Астора Пьяццоллы и мистическую «Каюнбабу» Карло Доменикони.

Музыканты активно гастролируют по России и являются лауреатами престижных конкурсов, что подтверждает их высокий уровень исполнения. Концерт обещает понравиться любителям классической гитары и разнообразных музыкальных жанров.

О музыкантах

Алексей Яхонт и Владимир Золотарёв — два талантливых виртуоза из Ростова-на-Дону, которые подготовили программу любимых музыкальных произведений для гитары. Название дуэта «Con Brio» переводится с итальянского языка как «оживлённо, с жаром». Ансамбль активно выступает на различных концертных площадках России.

Программа концерта

В рамках концерта прозвучат классические произведения, среди которых:

Бразильские ритмы Марко Перейры

Сюита «Тройлеана» Астора Пьяццоллы

Мистическая «Каюнбаба» Карло Доменикони

«Кавалькада» Матиаса Дюплесси

И многие другие произведения

Достижения дуэта

Дуэт стал лауреатом первых премий на нескольких престижных конкурсах исполнителей на классической гитаре, среди которых: