Спектакль Гала-концерт звезд балета

Гала-концерт звезд мирового балета в Александринском театре

9 декабря в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, состоится Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Организатором данного события является некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив».

Программа вечера

В праздничной программе «Преемственность традиций» зрители смогут увидеть любимых артистов, неожиданные дуэты и лучшие фрагменты из легендарных балетов. Участниками Гала-концерта станут именитые звезды и многообещающие молодые исполнители.

Звезды на сцене

В числе артистов, выступающих на концерте:

Фарух Рузиматов – народный артист России, премьер Мариинского театра (до 2007 года), обладатель премии «Золотая маска» и «Золотой софит», а также художественный руководитель Михайловского театра.

Виктория Терешкина – народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра.

Роман Беляков – лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга, первый солист Мариинского театра.

Оксана Скорик – лауреат международных конкурсов, прима-балерина Мариинского театра.

Евгений Коновалов – первый солист Мариинского театра.

Мария Буланова – лауреат Международного конкурса артистов балета Vaganova-prix (I премия), первая солистка Мариинского театра.

Ирина Перрен – заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра.

Марат Шемиунов – заслуженный артист Санкт-Петербурга, первый солист Михайловского театра.

Информация для зрителей

Продолжительность Гала-концерта составит около 2 часов, включая 2 отделения по 50 минут с антрактом на 20 минут. Рекомендуется возрастная категория 6+. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.