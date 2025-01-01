Спектакль Гала-концерт звезд балета

Гала-концерт звезд мирового балета в Александринском театре
9 декабря в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, состоится Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Организатором данного события является некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив».
Программа вечера
В праздничной программе «Преемственность традиций» зрители смогут увидеть любимых артистов, неожиданные дуэты и лучшие фрагменты из легендарных балетов. Участниками Гала-концерта станут именитые звезды и многообещающие молодые исполнители.
Звезды на сцене
В числе артистов, выступающих на концерте:
- Фарух Рузиматов – народный артист России, премьер Мариинского театра (до 2007 года), обладатель премии «Золотая маска» и «Золотой софит», а также художественный руководитель Михайловского театра.
- Виктория Терешкина – народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра.
- Роман Беляков – лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга, первый солист Мариинского театра.
- Оксана Скорик – лауреат международных конкурсов, прима-балерина Мариинского театра.
- Евгений Коновалов – первый солист Мариинского театра.
- Мария Буланова – лауреат Международного конкурса артистов балета Vaganova-prix (I премия), первая солистка Мариинского театра.
- Ирина Перрен – заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра.
- Марат Шемиунов – заслуженный артист Санкт-Петербурга, первый солист Михайловского театра.
Информация для зрителей
Продолжительность Гала-концерта составит около 2 часов, включая 2 отделения по 50 минут с антрактом на 20 минут. Рекомендуется возрастная категория 6+. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.