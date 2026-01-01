Тайны провинциального городка в музыкальном спектакле для всей семьи «Фрёкен Сталь и горе-грабители»

Приглашаем вас на музыкальный спектакль для всей семьи по мотивам произведений знаменитого шведского писателя Яна Улофа Экхольма в переводе Ольги Мяэотс. Экхольм — автор, чьи чудесные сказки, такие как «Тутта Карлссон, Первая и Единственная» и «Людвиг Четырнадцатый», известны по всему миру и переведены на множество языков.

Произведения Экхольма привлекли внимание не только детей, но и их родителей благодаря увлекательным сюжетам и ярким персонажам. К его наиболее популярным книгам относятся рассказы о Фрёкен Сталь — харизматичной, умной и остроумной героине, которая всегда оказывается в центре захватывающих историй.

О спектакле

«Фрёкен Сталь и горе-грабители» — это история захватывающих расследований в небольшом провинциальном городке, где в главной роли выступает бывшая учительница, а ныне — лучший детектив Эмма Сталь. В спектакле зрители смогут увидеть, как она ловко разгадывает сложные загадки, подминая под свои интересы даже самые запутанные ситуации.

Роли и исполнители

В спектакле принимают участие талантливые актеры:

Фрёкен Эмма Сталь: Светлана Богацкая, Елена Афанасьева

Шеф: Артур Мхитарян, Иван Кондрашин

Крендель, обжора: Ильдус Хасанов, Сергей Друзьяк

Чих: Павел Стонт, Семён Газиев

Молчун: Евгений Чекин, Валерий Крупенин

Грильяж, Карл-Альфред (директор цирка): Виктор Есин, Антон Афанасьев

Пузансон, Ларс Принцип: Дмитрий Чукин, Артур Казберов

Грета: Ангелина Болбас, Александра Леднева

Пер Персон, Биг-Бен: Валерий Кукушкин, Дмитрий Савин

Констебль: Кирилл Водолазов, Дмитрий Сидоренко

Прохожий: Александр Нестеров, Ярослав Заргаров

Артисты цирка: Александра Леднева, Дарья Позднякова, Софья Тимченко, Екатерина Короткова и другие.

Рекомендации

Спектакль рекомендуем детям от 8 лет и их родителям. Это отличная возможность провести вечер в кругу семьи, наслаждаясь увлекательной историей о приключениях Эммы Сталь.

Билеты на спектакль «Фрёкен Сталь и горе-грабители» можно приобрести на сайте Ticketland. Не упустите шанс увидеть эту замечательную музыкальную постановку!