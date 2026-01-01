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Фрёкен Сталь и горе-грабители
Киноафиша Фрёкен Сталь и горе-грабители

Спектакль Фрёкен Сталь и горе-грабители

Постановка
Театр РОСТА 6+
Возраст 6+

О спектакле

Тайны провинциального городка в музыкальном спектакле для всей семьи «Фрёкен Сталь и горе-грабители»

Приглашаем вас на музыкальный спектакль для всей семьи по мотивам произведений знаменитого шведского писателя Яна Улофа Экхольма в переводе Ольги Мяэотс. Экхольм — автор, чьи чудесные сказки, такие как «Тутта Карлссон, Первая и Единственная» и «Людвиг Четырнадцатый», известны по всему миру и переведены на множество языков.

Произведения Экхольма привлекли внимание не только детей, но и их родителей благодаря увлекательным сюжетам и ярким персонажам. К его наиболее популярным книгам относятся рассказы о Фрёкен Сталь — харизматичной, умной и остроумной героине, которая всегда оказывается в центре захватывающих историй.

О спектакле

«Фрёкен Сталь и горе-грабители» — это история захватывающих расследований в небольшом провинциальном городке, где в главной роли выступает бывшая учительница, а ныне — лучший детектив Эмма Сталь. В спектакле зрители смогут увидеть, как она ловко разгадывает сложные загадки, подминая под свои интересы даже самые запутанные ситуации.

Роли и исполнители

В спектакле принимают участие талантливые актеры:

  • Фрёкен Эмма Сталь: Светлана Богацкая, Елена Афанасьева
  • Шеф: Артур Мхитарян, Иван Кондрашин
  • Крендель, обжора: Ильдус Хасанов, Сергей Друзьяк
  • Чих: Павел Стонт, Семён Газиев
  • Молчун: Евгений Чекин, Валерий Крупенин
  • Грильяж, Карл-Альфред (директор цирка): Виктор Есин, Антон Афанасьев
  • Пузансон, Ларс Принцип: Дмитрий Чукин, Артур Казберов
  • Грета: Ангелина Болбас, Александра Леднева
  • Пер Персон, Биг-Бен: Валерий Кукушкин, Дмитрий Савин
  • Констебль: Кирилл Водолазов, Дмитрий Сидоренко
  • Прохожий: Александр Нестеров, Ярослав Заргаров
  • Артисты цирка: Александра Леднева, Дарья Позднякова, Софья Тимченко, Екатерина Короткова и другие.

Рекомендации

Спектакль рекомендуем детям от 8 лет и их родителям. Это отличная возможность провести вечер в кругу семьи, наслаждаясь увлекательной историей о приключениях Эммы Сталь.

Билеты на спектакль «Фрёкен Сталь и горе-грабители» можно приобрести на сайте Ticketland. Не упустите шанс увидеть эту замечательную музыкальную постановку!

Фотографии

Фрёкен Сталь и горе-грабители Фрёкен Сталь и горе-грабители
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