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Форум. Среда
Билеты от 1500₽
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Спектакль Форум. Среда

Постановка
Среда 21 18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Форум-театр: трансформация зрителей в героев

Запланируйте вечер, наполненный театральными экспериментами и социальными преобразованиями! Спектакль «Форум. Среда» предлагает уникальный опыт, где зритель становится частью действия, а не просто наблюдателем.

Что такое форум-театр?

Форум-театр — это метод, придуманный бразильским режиссером Аугусто Боалом в 60-х годах XX века. Основная идея заключается в том, чтобы превратить зрителей в главных героев театрального действия. Этот подход позволяет не просто интерпретировать произведение, а активно участвовать в его развитии.

Боал считал, что театр может служить мощным социальным инструментом, позволяющим людям проявлять гражданскую активность и бороться с несправедливостью. В спектаклях форум-театра актеры разыгрывают ситуации, связанные с насилием, угнетением или другими социальными проблемами. Зрители могут встать на место героев и предложить альтернативные сценарии, меняя ход событий.

О спектакле «Форум. Среда»

Спектакль «Форум. Среда» — это не только байопик о выдающемся театральном новаторе Аугусто Боале, но и возможность для зрителей выбрать одну из трех предложенных театральных моделей. Участники смогут попробовать изменить негативный сценарий и смоделировать собственный лучший мир.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — шанс стать активным участником театрального процесса, исследовать социальные темы и выработать собственное мнение. Не упустите возможность изменить ход событий и повлиять на развитие сюжета!

Приходите на «Форум. Среда» и станьте частью театрального эксперимента, который может изменить не только ваше восприятие театра, но и общество в целом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 1500 ₽

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