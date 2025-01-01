Меню
Механика любви
Билеты от 1000₽
Киноафиша Механика любви

Спектакль Механика любви

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Поэтический вечер «Механика любви»

Как сказал великий русский писатель и мыслитель Лев Толстой: «Без любви жить легче. Но без нее нет смысла...» Поэтический вечер «Механика любви» — именно об этом. Строки известных поэтов перенесут зрителя в мир, где любовь многолика: она может быть робкой и чистой, обжигающей и головокружительной, страстной и разрушающей, слепой и безответной.

О спектакле

Спектакль представляет собой музыкально-поэтическое путешествие по произведениям таких авторов, как Роберт Рождественский, Сергей Есенин, Игорь Северянин, Борис Пастернак, Марина Цветаева и Леонид Филатов. Зрители, вместе с героями на сцене, смогут погрузиться в мир эмоций и чувств, что делают любовь темой вечной и актуальной.

Команда спектакля

  • Продюсер: Сергей Новожилов
  • Художник по костюмам: Татьяна Павлова
  • Звукорежиссер: Владислав Мина

Актерский состав

На сцене зрителей ждут выступления талантливых актеров:

  • Ольга Красько
  • Максим Колосов

Не упустите возможность стать частью этого уникального поэтического вечера! Задумайтесь о природе любви и ее проявлении в жизни каждого из нас.

Купить билет на спектакль

Расписание

8 октября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽
11 декабря
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

