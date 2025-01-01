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Ева Польна
Киноафиша Ева Польна

Ева Польна

Певица, балансирующая между поп-музыкой и электроникой 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт Евы Польна

Приглашаем вас на большой сольный концерт Евы Польна — одной из самых ярких и харизматичных исполнительниц российской сцены. Её уникальный голос и проникновенные тексты покорили сердца миллионов слушателей.

Музыкальная программа

Ева Польна исполнит свои самые известные хиты и новые композиции, которые уже успели полюбиться публике. Вас ждет незабываемый вечер, наполненный искренними эмоциями и атмосферой настоящего музыкального волшебства.

Почему стоит посетить

Концерты Евы Польна — это всегда яркое шоу с живым звуком и потрясающей энергетикой. Не упустите возможность насладиться её выступлением в одном из лучших концертных залов города.

Ждем вас на этом удивительном музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Ева Польна Ева Польна Ева Польна Ева Польна

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