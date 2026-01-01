Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождество. Ты знаешь, так хочется жить
Киноафиша Рождество. Ты знаешь, так хочется жить

Рождество. Ты знаешь, так хочется жить

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы «Рождество» в Окружном Доме Офицеров

В Окружном Доме Офицеров в Самаре состоится концерт легендарной группы «Рождество». Этот музыкальный коллектив был основан Геннадием Селезневым и известен своими душевными композициями в жанре шансона и эстрады.

Знакомство с репертуаром

В репертуаре группы - такие хиты, как «Ты знаешь, так хочется жить», «Молодость», «Груши мои груши» и многие другие. В дуэте с супругой Ольгой Селезневой они исполняют песни «Птичка моя на проводе» и «Чеканашки», которые уже полюбились зрителям.

Награды и достижения

Группа «Рождество» — многократные лауреаты различных премий, таких как «Шансон года», «Золотой хит» и фестивалей «Гуляй, душа!» и «Славянский базар». Их музыкальные произведения активно звучат на радиостанциях и телевидении, а и 2023 году один из их хитов стал саундтреком к сериалу «Настоящий» на Пятом канале.

Творческий путь

Геннадий и Ольга Селезневы активно выступают на канале Россия 1 в передачах Андрея Малахова, а также принимают участие в значимых мероприятиях, таких как гала-концерт «Все звёзды шансона» в Витебске и футбольный товарищеский матч сборных России и Нигерии на стадионе Лужники в 2025 году.

Группа продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и живыми выступлениями, оставаясь одним из самых любимых коллективов в жанре русской лирики.

Купить билет на концерт Рождество. Ты знаешь, так хочется жить

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2000 ₽

Фотографии

Рождество. Ты знаешь, так хочется жить

В ближайшие дни

Андрей Бебуришвили. «Новое и лучшее»
18+
Юмор
Андрей Бебуришвили. «Новое и лучшее»
31 марта в 19:00 Волгоградская филармония
от 2400 ₽
Кипелов
6+
Рок
Кипелов
5 марта в 19:00 Волгоград Экспо
от 4300 ₽
Фактор-2. Большой сольный концерт
18+
Поп
Фактор-2. Большой сольный концерт
30 мая в 19:30 Kultura
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше