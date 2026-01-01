Рождество. Ты знаешь, так хочется жить

Концерт группы «Рождество» в Окружном Доме Офицеров

В Окружном Доме Офицеров в Самаре состоится концерт легендарной группы «Рождество». Этот музыкальный коллектив был основан Геннадием Селезневым и известен своими душевными композициями в жанре шансона и эстрады.

Знакомство с репертуаром

В репертуаре группы - такие хиты, как «Ты знаешь, так хочется жить», «Молодость», «Груши мои груши» и многие другие. В дуэте с супругой Ольгой Селезневой они исполняют песни «Птичка моя на проводе» и «Чеканашки», которые уже полюбились зрителям.

Награды и достижения

Группа «Рождество» — многократные лауреаты различных премий, таких как «Шансон года», «Золотой хит» и фестивалей «Гуляй, душа!» и «Славянский базар». Их музыкальные произведения активно звучат на радиостанциях и телевидении, а и 2023 году один из их хитов стал саундтреком к сериалу «Настоящий» на Пятом канале.

Творческий путь

Геннадий и Ольга Селезневы активно выступают на канале Россия 1 в передачах Андрея Малахова, а также принимают участие в значимых мероприятиях, таких как гала-концерт «Все звёзды шансона» в Витебске и футбольный товарищеский матч сборных России и Нигерии на стадионе Лужники в 2025 году.

Группа продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и живыми выступлениями, оставаясь одним из самых любимых коллективов в жанре русской лирики.