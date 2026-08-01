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Этапы познания живой природы

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О выставке

История биологии в Дарвиновском музее

Дарвиновский музей предлагает ознакомиться с захватывающей историей становления биологии — науки о живых организмах. Экспозиция рассказывает о том, как человек на протяжении веков пытался объяснить причины огромного разнообразия живых существ, которые его окружают.

Корни биологических знаний уходят в глубокую древность. Уже 15 тысяч лет назад, судя по наскальным рисункам, люди отмечали различия между множеством животных. На протяжении длительного времени познание живой природы было связано с религиозным мировоззрением.

На заре человеческой цивилизации существовала вера в кровнородственную связь между людьми и определёнными видами животных или растений, известными как тотемы. Например, тотемными животными народов Сибири были медведь и бобр. С течением времени возникли культы духов-хозяев леса, рек, и моря, которые также часто ассоциировались с различными животными.

Основателем биологии считается древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.). Он стал первым, кто попытался систематизировать, критически осмыслить и обобщить накопленные знания о живых организмах и их жизнедеятельности.

Посетив Дарвиновский музей, вы сможете увидеть, как эволюция взглядов на природу повлияла на развитие биологии как науки и узнать много нового о её значимых этапах.

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Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
16 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 сентября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 сентября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 сентября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 сентября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 сентября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 сентября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 сентября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 сентября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 сентября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 сентября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 сентября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 сентября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 сентября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 сентября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 сентября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 сентября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 сентября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 сентября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 сентября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 сентября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 сентября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 сентября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 октября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 октября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 октября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 октября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 октября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 октября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 октября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 октября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 октября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 октября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 октября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 октября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 октября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 октября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 октября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 октября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 октября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 октября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 октября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 октября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 октября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 октября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 октября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 октября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 октября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 октября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 октября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 октября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 октября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 октября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 октября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 ноября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 ноября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 ноября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 ноября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 ноября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 ноября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 ноября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 ноября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 ноября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 ноября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 ноября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 ноября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 ноября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 ноября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 ноября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 ноября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 ноября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 ноября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 ноября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 ноября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 ноября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 ноября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 ноября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 ноября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 ноября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 ноября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 ноября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 ноября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 ноября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 ноября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 декабря вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 декабря среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 декабря четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 декабря пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 декабря суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 декабря воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 декабря понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 декабря вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 декабря среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 декабря четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 декабря пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 декабря суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 декабря воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 декабря понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 декабря вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 декабря среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 декабря четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 декабря пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 декабря суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 декабря воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 декабря понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 декабря вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 декабря среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 декабря четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 декабря пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 декабря суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 декабря воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 декабря понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 декабря вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 декабря среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 декабря четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 января пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 января суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 января воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 января понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 января вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 января среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 января четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 января пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 января суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 января воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 января понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 января вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 января среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 января четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 января пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 января суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 января воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 января понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 января вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 января среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 января четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 января пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 января суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 января воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 января понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 января вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 января среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 января четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 января пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 января суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 января воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 февраля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 февраля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 февраля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 февраля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 февраля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 февраля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 февраля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 февраля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 февраля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 февраля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 февраля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 февраля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 февраля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 февраля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 февраля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 февраля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 февраля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 февраля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 февраля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 февраля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 февраля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 февраля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 февраля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 февраля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 февраля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 февраля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 февраля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 февраля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 марта понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 марта вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 марта среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 марта четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 марта пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 марта суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 марта воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 марта понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 марта вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 марта среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 марта четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 марта пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 марта суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 марта воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 марта понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 марта вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 марта среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 марта четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 марта пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 марта суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 марта воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 марта понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 марта вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 марта среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 марта четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 марта пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 марта суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 марта воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 марта понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 марта вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 марта среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 апреля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 апреля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 апреля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 апреля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 апреля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 апреля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 апреля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 апреля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 апреля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 апреля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 апреля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 апреля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 апреля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 апреля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 апреля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 апреля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 апреля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 апреля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 апреля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 апреля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 апреля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 апреля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 апреля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 апреля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 апреля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 апреля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 апреля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 апреля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 апреля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 апреля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 мая суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 мая воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 мая понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 мая вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 мая среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 мая четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 мая пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 мая суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 мая воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 мая понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 мая вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 мая среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 мая четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 мая пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 мая суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 мая воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 мая понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 мая вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 мая среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 мая четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 мая пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 мая суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 мая воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 мая понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 мая вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 мая среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 мая четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 мая пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 мая суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 мая воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 мая понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 июня вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 июня среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 июня четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 июня пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 июня суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 июня воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 июня понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 июня вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 июня среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 июня четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 июня пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 июня суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 июня воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 июня понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 июня вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 июня среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 июня четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 июня пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 июня суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 июня воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 июня понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 июня вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 июня среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 июня четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 июня пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 июня суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 июня воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 июня понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 июня вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 июня среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 июля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 июля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 июля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 июля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 июля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 июля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 июля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 июля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 июля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
10 июля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
11 июля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
12 июля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 июля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 июля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 июля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 июля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 июля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 июля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 июля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 июля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 июля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 июля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 июля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 июля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 июля воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 июля понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 июля вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 июля среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 июля четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 июля пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 июля суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57

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В ближайшие дни

Арт-лето. Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для детей 6-10 лет)
6+
Мастер-класс

Арт-лето. Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для детей 6-10 лет)

19 августа в 14:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
от 700 ₽
Фотосезоны-2026
0+
Фотография Классическое искусство

Фотосезоны-2026

16 августа в 09:00 Дарвиновский музей
Билеты
Виктор Борисов-Мусатов. Грёзы о красоте. Лекция искусствоведа Елены Соломенцевой с мороженым и цветами
12+
Лекция

Виктор Борисов-Мусатов. Грёзы о красоте. Лекция искусствоведа Елены Соломенцевой с мороженым и цветами

20 августа в 19:00 Лофт-пространство «Своё поле»
от 3700 ₽
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