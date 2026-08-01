История биологии в Дарвиновском музее

Дарвиновский музей предлагает ознакомиться с захватывающей историей становления биологии — науки о живых организмах. Экспозиция рассказывает о том, как человек на протяжении веков пытался объяснить причины огромного разнообразия живых существ, которые его окружают.

Корни биологических знаний уходят в глубокую древность. Уже 15 тысяч лет назад, судя по наскальным рисункам, люди отмечали различия между множеством животных. На протяжении длительного времени познание живой природы было связано с религиозным мировоззрением.

На заре человеческой цивилизации существовала вера в кровнородственную связь между людьми и определёнными видами животных или растений, известными как тотемы. Например, тотемными животными народов Сибири были медведь и бобр. С течением времени возникли культы духов-хозяев леса, рек, и моря, которые также часто ассоциировались с различными животными.

Основателем биологии считается древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.). Он стал первым, кто попытался систематизировать, критически осмыслить и обобщить накопленные знания о живых организмах и их жизнедеятельности.

Посетив Дарвиновский музей, вы сможете увидеть, как эволюция взглядов на природу повлияла на развитие биологии как науки и узнать много нового о её значимых этапах.