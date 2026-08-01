Экскурсия в музее композитора Прокофьева

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, посвященную жизни и творчеству выдающегося композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Вы перенесётесь в его детские годы, проведенные в селе Сонцовка, и узнаете о первых шагах в музыке, которые сделали его великим новатором.

В ходе экскурсии вас ждет увлекательное знакомство с историей создания мемориального музея Прокофьева на Донбассе, а также с его трагической судьбой. Вы увидите ценные экспонаты, которые были сохранены из-под огня, и сможете оценить, какое значение композитор имел в современности.

Экскурсия — это не просто возможность узнать о Прокофьеве, но и шанс оценить его вклад в русскую и мировую музыкальную культуру.