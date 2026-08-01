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Экскурсия Прокофьев. Симфония нашего времени
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Киноафиша Экскурсия Прокофьев. Симфония нашего времени

Экскурсия Прокофьев. Симфония нашего времени

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия в музее композитора Прокофьева

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, посвященную жизни и творчеству выдающегося композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Вы перенесётесь в его детские годы, проведенные в селе Сонцовка, и узнаете о первых шагах в музыке, которые сделали его великим новатором.

В ходе экскурсии вас ждет увлекательное знакомство с историей создания мемориального музея Прокофьева на Донбассе, а также с его трагической судьбой. Вы увидите ценные экспонаты, которые были сохранены из-под огня, и сможете оценить, какое значение композитор имел в современности.

Экскурсия — это не просто возможность узнать о Прокофьеве, но и шанс оценить его вклад в русскую и мировую музыкальную культуру.

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Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
19 августа среда
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
21 августа пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
22 августа суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
23 августа воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
28 августа пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
29 августа суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
30 августа воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
4 сентября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
6 сентября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
9 сентября среда
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
11 сентября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
12 сентября суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
13 сентября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16 сентября среда
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
18 сентября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
19 сентября суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
20 сентября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
23 сентября среда
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
25 сентября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
26 сентября суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
27 сентября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
2 октября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
4 октября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
9 октября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
10 октября суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
11 октября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
14 октября среда
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16 октября пятница
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
17 октября суббота
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
18 октября воскресенье
13:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3

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