«Гений места». Мультимедийная история Театра Вахтангова

Театр имени Евгения Вахтангова открывает новое пространство для зрителей — мультимедийный выставочный зал «Гений места». Экспозиция расположена на четвёртом этаже исторического здания и занимает два камерных зала.

Проект создан на средства театра и Дома Вахтангова в 104-м сезоне (2024/25). Автор идеи — директор театра Кирилл Крок, режиссёр — Ася Князева, сценарист — Денис Сутыка.

Тринадцать режиссёров — тринадцать голосов

Первый зал посвящён 13 режиссёрам, определившим художественную судьбу театра. Среди них — Евгений Вахтангов, Борис Захава, Всеволод Мейерхольд, Римас Туминас, Пётр Фоменко, Юрий Любимов и другие мастера.

История звучит голосами артистов театра — Марии Ароновой, Сергея Маковецкого, Игоря Карташёва, Артура Иванова. Зрители проходят по «дороге» ключевых событий и наблюдают за рождением легендарных постановок.

В центре зала — экран с архивными кадрами. Вокруг — портретная галерея. По замыслу создателей, режиссёры «сами определили» своё место: Захава смотрит на своего учителя Вахтангова, а Туминас — на Мейерхольда.

Особая ценность зала — подлинные документы из архива: письма, репетиционные записи, программки, эскизы декораций, элементы костюмов, фотографии. Часть экспонатов скрыта в выдвижных ящиках — рукописи, заявления о приёме в труппу, телеграммы и благодарности.

История здания и память театра

Второй зал рассказывает об истории здания театра — от XVII века и старой московской застройки до наших дней. Каждый сеанс рассчитан всего на 13 человек. Это число символично для вахтанговской традиции, а камерный формат позволяет внимательно вслушаться в рассказ.

Гости располагаются на круглом диване, установленном на вращающемся подиуме. На экранах разворачивается документальное повествование. Рассказчики — Анна Дубровская и Юрий Поляк — ведут хронику от военных лет до современности.

24 июля 1941 года здание театра было разрушено фугасной бомбой. Погибли артисты и сотрудники, дежурившие в тот день. Память о них в театре сохраняют особенно бережно. В экспозиции подробно показаны восстановительные работы военных лет и послевоенное возрождение сцены. Отдельное место занимает премьера спектакля «Крепость на Волге» в постановке Рубен Симонов — важная веха в истории театра.

Когда экспонаты начинают говорить

Среди экспонатов — Шапка Мономаха из спектакля «Великий Государь», осколок бомбы, жалобная книга, доспехи из «Гамлета», веер Цецилии Мансуровой к «Много шума из ничего», дирижёрская палочка графа Шереметева.

В мультимедийной части выставки вещи «оживают»: они вступают в диалог, спорят, перебивают друг друга. Доспехи читают стихи, а исторические предметы становятся свидетелями времени.

Пространство, созданное с любовью

Работа над экспозицией заняла почти весь сезон. По словам Кирилла Крока, каждое изменение требовало точного технического пересчёта: пространство буквально выстраивалось заново — от вентиляции до сложной системы экранов и проводов.

«Гений места» — это не просто выставка. Это внимательный разговор о театре, его памяти и людях, которые создавали его историю. Формат камерный, а впечатление — масштабное.