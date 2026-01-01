Экскурсия и концерт. Вивальди «Времена года» и шедевры классики

Шедевры классической музыки в дворце Великого князя Владимира

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет необычная концертная программа, в которой прозвучат шедевры классической музыки.

Экскурсия по флорентийскому палаццо

Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного здания Дома ученых, построенного в стиле эклектики, популярном в XIX веке. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Вы сможете погрузиться в атмосферу выдающейся эпохи, насладившись интерьерами парадных залов и уникальными художественными коллекциями.

Концерт с яркими музыкальными произведениями

Продолжением вечера станет концерт, на котором прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Это настоящая жемчужина барочной музыки, покоряющая слушателей своей яркостью и виртуозностью на протяжении трех столетий.

В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из знаменитого цикла. В программе также другие произведения классического репертуара, такие как:

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта

«Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси

Полька-пиццикато Иоганна Штрауса

Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

Не упустите возможность оценить приятные сюрпризы, которые будут ждать вас на концерте!

Практическая информация

Продолжительность экскурсии-променада составляет 30 минут. В случае опоздания к отправлению последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать услугу по посещению экскурсии. Обращаем внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет, а его общая продолжительность вместе с экскурсией составит 2 часа 10 минут.

Исполнители

AURUM квартет: