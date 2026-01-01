История запоздалой молодости

Этот спектакль рассказывает о человеке, пытающемся сохранить человеческое достоинство в мире, раздираемом противоречиями и лишённом смыслов. В условиях расшатанного мира, полного трудностей и нищеты, он не утрачивает веру, любит, страдает и сомневается, решая, стоит ли искать своё место в этом «безвременье».

Поиск себя в мире без надежды

История поиска смысла жизни, где каждый шаг героя — это борьба за сохранение человечности и веры в лучшее. В мире, где все ценности растворяются, главный герой продолжает стремиться к поиску своего места.

Внимание: курение на сцене

В ходе спектакля артисты будут курить на сцене в соответствии с ремарками автора и задачами режиссёра. Просим учесть эту информацию при планировании посещения.

Состав спектакля