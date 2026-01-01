История запоздалой молодости
Этот спектакль рассказывает о человеке, пытающемся сохранить человеческое достоинство в мире, раздираемом противоречиями и лишённом смыслов. В условиях расшатанного мира, полного трудностей и нищеты, он не утрачивает веру, любит, страдает и сомневается, решая, стоит ли искать своё место в этом «безвременье».
Поиск себя в мире без надежды
История поиска смысла жизни, где каждый шаг героя — это борьба за сохранение человечности и веры в лучшее. В мире, где все ценности растворяются, главный герой продолжает стремиться к поиску своего места.
Внимание: курение на сцене
В ходе спектакля артисты будут курить на сцене в соответствии с ремарками автора и задачами режиссёра. Просим учесть эту информацию при планировании посещения.
Состав спектакля
- Кроль, владелец погребальной конторы «Кроль и сыновья», заведует закупкой — Владимир Топцов, Дмитрий Рудков
- Генрих, младший брат Кроля, совладелец конторы, заведует продажей — Дмитрий Захаров
- Людвиг, художник и бухгалтер конторы, заведует рекламой — Юрий Буторин
- Эдуард, ресторатор, владелец ночного клуба «Красная мельница» — Павел Яковлев
- Вилли (Кучерявый), предприниматель — Вениамин Краснянский
- Соседи Кролей:
- Альфред, гробовщик — Александр Моровов
- Вацек, мясник — Тагир Рахимов
- Лиза, его жена — Ксения Кутепова
- Обитатели лечебницы для душевнобольных:
- Доктор — Олег Любимов
- Пастор — Степан Пьянков
- Изабелла (Женевьева), пациентка — Дарья Коныжева
- Лотц, ветеран войны, пациент — Виталий Метлин
- Дамы (без возраста):
- Фрици — Александра Кесельман
- «Железная Лошадь» — Екатерина Смирнова
- Серафима Огарёва
- Также:
- Герда, акробатка — Полина Айрапетова
- Ризенфельд, владелец Гранитного завода, поставщик Кролей — Олег Нирян
- Директор гимназии — Сергей Якубенко
- Юнец — Степан Владимиров