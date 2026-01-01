Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двадцать третий
Киноафиша Двадцать третий

Спектакль Двадцать третий

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

История запоздалой молодости

Этот спектакль рассказывает о человеке, пытающемся сохранить человеческое достоинство в мире, раздираемом противоречиями и лишённом смыслов. В условиях расшатанного мира, полного трудностей и нищеты, он не утрачивает веру, любит, страдает и сомневается, решая, стоит ли искать своё место в этом «безвременье».

Поиск себя в мире без надежды

История поиска смысла жизни, где каждый шаг героя — это борьба за сохранение человечности и веры в лучшее. В мире, где все ценности растворяются, главный герой продолжает стремиться к поиску своего места.

Внимание: курение на сцене

В ходе спектакля артисты будут курить на сцене в соответствии с ремарками автора и задачами режиссёра. Просим учесть эту информацию при планировании посещения.

Состав спектакля

  • Кроль, владелец погребальной конторы «Кроль и сыновья», заведует закупкой — Владимир Топцов, Дмитрий Рудков
  • Генрих, младший брат Кроля, совладелец конторы, заведует продажей — Дмитрий Захаров
  • Людвиг, художник и бухгалтер конторы, заведует рекламой — Юрий Буторин
  • Эдуард, ресторатор, владелец ночного клуба «Красная мельница» — Павел Яковлев
  • Вилли (Кучерявый), предприниматель — Вениамин Краснянский
  • Соседи Кролей:
    • Альфред, гробовщик — Александр Моровов
    • Вацек, мясник — Тагир Рахимов
    • Лиза, его жена — Ксения Кутепова
  • Обитатели лечебницы для душевнобольных:
    • Доктор — Олег Любимов
    • Пастор — Степан Пьянков
    • Изабелла (Женевьева), пациентка — Дарья Коныжева
    • Лотц, ветеран войны, пациент — Виталий Метлин
  • Дамы (без возраста):
    • Фрици — Александра Кесельман
    • «Железная Лошадь» — Екатерина Смирнова
    • Серафима Огарёва
  • Также:
    • Герда, акробатка — Полина Айрапетова
    • Ризенфельд, владелец Гранитного завода, поставщик Кролей — Олег Нирян
    • Директор гимназии — Сергей Якубенко
    • Юнец — Степан Владимиров
Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Дмитрий Рудков
Дмитрий Захаров
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Александр Моровов
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше