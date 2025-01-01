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Два мастер-класса
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Два мастер-класса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Аромат и шоколад: уникальные мастер-классы в музее "В тишине" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на увлекательную программу, состоящую из двух мастер-классов: «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты».

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом интерактивном занятии вы сможете сыграть в арома-лото и угадать 14 различных источников запаха. В процессе игры вы узнаете, как характер влияет на восприятие ароматов. В качестве сувенира из музея вы получите арома-амулет, который вы сможете наполнить эфирным маслом. Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Во время этого мастер-класса вы окунетесь в историю шоколада и создадите уникальный дизайн для ваших шоколадных конфет. В итоге вы получите 6 штук сладостей, которые упакуют в подарочную коробочку, а также хорошее настроение. Продолжительность — 45 минут.

Обратите внимание: очередность программ определяет организатор. Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и сладостей!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
4 августа в 21:00 Планетарий
от 300 ₽
Свидание в Тишине + Два мастер-класса
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание в Тишине + Два мастер-класса
31 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 6000 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
23 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 450 ₽
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