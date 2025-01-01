Аромат и шоколад: уникальные мастер-классы в музее "В тишине" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на увлекательную программу, состоящую из двух мастер-классов: «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты».

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом интерактивном занятии вы сможете сыграть в арома-лото и угадать 14 различных источников запаха. В процессе игры вы узнаете, как характер влияет на восприятие ароматов. В качестве сувенира из музея вы получите арома-амулет, который вы сможете наполнить эфирным маслом. Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Во время этого мастер-класса вы окунетесь в историю шоколада и создадите уникальный дизайн для ваших шоколадных конфет. В итоге вы получите 6 штук сладостей, которые упакуют в подарочную коробочку, а также хорошее настроение. Продолжительность — 45 минут.

Обратите внимание: очередность программ определяет организатор. Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и сладостей!