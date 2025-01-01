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Мастер-класс «Угадай аромат»
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Мастер-класс «Угадай аромат»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Угадай аромат» в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Угадай аромат», который откроет перед вами мир обоняния и поможет понять, как характер влияет на восприятие ароматов.

Что вас ждет?

На мастер-классе вы узнаете:

  • Как различные ароматы могут помочь сосредоточиться или, наоборот, расслабиться;
  • Как ваш характер может влиять на восприятие запахов;
  • Как правильно тренировать своё обоняние.

Игровое арома-лото

В рамках занятия мы проведем игровое арома-лото, где вам предстоит угадать 14 источников аромата. Это увлекательное занятие не только развеселит вас, но и расширит ваши знания о мире запахов.

Арома-амулет на память

На память о музеев у вас останется арома-амулет. Мы подарим вам фигурку из глины, обожженной на низких температурах, чтобы аромат держался максимально долго. На эту фигурку будет нанесено эфирное масло, что сделает ваш амулет не только красивым, но и функциональным.

Специальное предложение

Вы можете приобрести данный мастер-класс со скидкой в комбо-наборе. Занятие длится 45 минут, и арома-амулет можно забрать с собой!

Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и открыть для себя новые грани восприятия!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

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от 990 ₽
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от 750 ₽
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