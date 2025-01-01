Мастер-класс «Угадай аромат» в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Угадай аромат», который откроет перед вами мир обоняния и поможет понять, как характер влияет на восприятие ароматов.

Что вас ждет?

На мастер-классе вы узнаете:

Как различные ароматы могут помочь сосредоточиться или, наоборот, расслабиться;

Как ваш характер может влиять на восприятие запахов;

Как правильно тренировать своё обоняние.

Игровое арома-лото

В рамках занятия мы проведем игровое арома-лото, где вам предстоит угадать 14 источников аромата. Это увлекательное занятие не только развеселит вас, но и расширит ваши знания о мире запахов.

Арома-амулет на память

На память о музеев у вас останется арома-амулет. Мы подарим вам фигурку из глины, обожженной на низких температурах, чтобы аромат держался максимально долго. На эту фигурку будет нанесено эфирное масло, что сделает ваш амулет не только красивым, но и функциональным.

Специальное предложение

Вы можете приобрести данный мастер-класс со скидкой в комбо-наборе. Занятие длится 45 минут, и арома-амулет можно забрать с собой!

Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и открыть для себя новые грани восприятия!