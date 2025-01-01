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Душечка
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Спектакль Душечка

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 1 час 55 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Чеховская «Душечка» в театре «Балтийский дом»

Антон Чехов создал одну из самых трогательных и узнаваемых героинь русской литературы — Оленьку Семёновну Племянникову, известную как «Душечка». Этот образ олицетворяет женскую душевность и способность искренне любить, воплощая в себе простоту и доброту, которые притягивают и мужчин, и женщин.

Спектакль «Душечка» переносит зрителей в мир, где любовь занимает центральное место в жизни героини. Оленька живёт чувствами и полностью отдаётся тому, кого любит. Вначале её сердце принадлежит Ваничке Кукину, владельцу театра, вместе с которым она открывает для себя мир искусства. Затем она выходит замуж за Васичку Пустовалова, и её интересы смещаются в сторону лесозаготовок, которые становятся важной частью её жизни. Наконец, её привязанность находит новый объект в лице ветеринара Володички Смирнина, и она с головой погружается в заботы о животных.

О персонаже

Оленька, или Душечка, может показаться ветреной, меняющей свои интересы вместе с мужчинами, которых любит. Однако в её переменчивости нет расчёта или корысти. Она — воплощение искренней, наивной и всеобъемлющей любви, которая является её сущностью. Без любви она не может жить, и каждый её избранник становится для неё центром вселенной.

Чеховская «Душечка» — это не просто женщина, которая следует за своими возлюбленными. Это символ преданности и верности, который, несмотря на свою кажущуюся простоту, вызывает уважение и сочувствие. Она не может и не хочет жить без любви, и в этом её сила и слабость.
 

«Душечка» в исполнении актёров театра «Балтийский дом» — это спектакль о любви во всех её проявлениях. Здесь нет пафоса или драмы, но есть искренность и тепло, которые передаются зрителю через простые, но глубокие чеховские строки. Погружаясь в мир Душечки, вы поймёте, что главное в жизни — это способность любить, несмотря ни на что.

Режиссер
Александра Мамкаева
В ролях
Анна Щетинина
Виктория Зайцева
Арсений Воробьев
Александр Передков
Александр Плаксин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Душечка Душечка Душечка Душечка Душечка Душечка Душечка

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