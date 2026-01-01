Душа России

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…» – известным каждому строкам Ф. Тютчева свойственен удивительный романтизм. Если сквозь его призму взглянуть на «тайну русской души», то станет понятно, что разгадку следует искать в народном искусстве – самобытном и многокрасочном, не перестающем восхищать мир духовным величием, мощью и особой энергетикой. Концертная программа расскажет о богатой казачьей истории, широте казачьей души, её глубине и открытости, жизнелюбии. Высокопрофессиональное мастерство артистов, изумительные костюмы, захватывающие трюки, динамичные, яркие танцы, а также колорит традиций российского казачества будут интересны как взрослым, так и детям от 6 лет.