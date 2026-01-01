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Душа России
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Душа России

6+
Возраст 6+

О концерте

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…» – известным каждому строкам Ф. Тютчева свойственен удивительный романтизм. Если сквозь его призму взглянуть на «тайну русской души», то станет понятно, что разгадку следует искать в народном искусстве – самобытном и многокрасочном, не перестающем восхищать мир духовным величием, мощью и особой энергетикой. Концертная программа расскажет о богатой казачьей истории, широте казачьей души, её глубине и открытости, жизнелюбии. Высокопрофессиональное мастерство артистов, изумительные костюмы, захватывающие трюки, динамичные, яркие танцы, а также колорит традиций российского казачества будут интересны как взрослым, так и детям от 6 лет.

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В других городах
Ноябрь
27 ноября пятница
19:00
КДК «21 век» Волгоград, ул. имени Савкина, 8
от 400 ₽
28 ноября суббота
17:00
ДК профсоюзов Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 4
от 300 ₽

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