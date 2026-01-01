Драма желаний в «Доме Бернарды Альбы»

«Жалость в одном флаконе с похотью, и чем ниже ты будешь скользить ладонью по телу, тем сильнее будет чувствоваться жар...»

В новом спектакле «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсии Лорки вы познакомитесь с пятью сестрами, запертыми в родном доме под жестким контролем деспотичной матери. Каждая из них влюблена в одного и того же мужчину, и это становится источником глубоких страстей и конфликтов.

Желания в плену традиций

Желания героинь перерастают в нечто удушающее и злое, заставляя их бороться за свободу и индивидуальность. Порочность, стремящаяся вырваться из оков строгих правил и традиций, превращает дом в поле битвы между страстью и общественными установками. На горизонте маячит свобода, сводящая с ума и заставляющая идти на всё, лишь бы её коснуться, пусть на мгновение.

Цена раздирающих желаний

Какова цена этих раздирающих желаний? Этот вопрос станет центральным в ходе спектакля, раскрывая глубокие психологические аспекты персонажей. Вы сможете узнать об этом, посетив «Дом Бернарды Альбы». Продолжительность спектакля – 1 час 40 минут. Режиссёр - М. Аннич.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей драмы, которая заставит задуматься о вечных темах любви, свободы и семейных уз.