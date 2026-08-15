Квест в Третьяковской галерее: интерактивное посещение без гида

Откройте для себя исторический детектив, развернувшийся в стенах Третьяковской галереи. Павел Михайлович Третьяков создавал свою коллекцию не просто как собрание картин, а как «галерею в галерее», объединяя портреты самых значимых личностей российской истории. В этом квесте без гида вас ждут загадочные истории любви, предательства, интриг и древних тайн.

Как проходит квест

Квест осуществляется без гида. Все задания находятся в удобном мобильном приложении, доступном без интернета. Для участия вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты вы получите доступ к квесту (один код – одно устройство) и сможете обратиться к организатору для получения всех необходимых деталей.

Рекомендации для участников

Квест подходит для тех, кто хочет исследовать Третьяковскую галерею в игровом формате. Рекомендуемый возраст участников – 12–16 лет. Также он будет интересен взрослым, желающим провести время с семьей. Если вам важен глубокий академический анализ искусства, лучше воспользоваться классическим аудиогидом.

Что вас ожидает

Вас ждут 24 задания, которые проведут по залам Третьяковской галереи. Вы встретитесь с работами Кипренского, Иванова, Тропинина, Федотова и других известных художников. Каждое задание поможет вам внимательнее посмотреть на картины, искать детали и сопоставлять факты, шаг за шагом приближаясь к разгадке необычной картины.

Что вы узнаете

Кто стал первым художником, которого Лев Николаевич Толстой допустил к написанию своего портрета и почему именно он.

Какую грандиозную картину Александр Иванов создавал почти 20 лет, считая её главным делом своей жизни.

Почему знаменитую «Незнакомку» Ивана Крамского современники не приняли сразу и что в этом образе казалось им смелым.

Какая картина расположена в своей исторической точке еще со времен Третьякова и почему для неё выделен отдельный зал.

Как кофемолка может рассказать о месте действия картины? И как личные драмы художников рождали самые светлые пейзажи?

Нужно ли разбираться в искусстве?

Вам не требуется предварительных знаний. Квест создан так, чтобы легко и интересно рассказать о мире искусства. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не можете отличить Шагала от Кандинского.

Организационные детали

Квест проходит по постоянной экспозиции Третьяковской галереи (Лаврушенский переулок, 10) и не привязан ко времени. Вы можете пройти его в любое удобное время в часы работы музея. Квест будет интересен как взрослым, так и подросткам.

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые – 700 ₽, дети – 350 ₽. Проверить наличие билетов и купить их можно на сайте музея.

Обратите внимание, что пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.