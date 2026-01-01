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Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»
Киноафиша Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»

Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»

6+
Возраст 6+

О концерте

Эстетика живой музыки: оркестровое шоу «Атмосфера»

Оркестровое шоу «Атмосфера» впервые представит эксклюзивную программу в свете 3000 свечей. В рамках мирового гастрольного тура по Европе на одной сцене прозвучат произведения Баха, Ханса Циммера, Queen, Эйнауди, а также культовые саундтреки и всемирно известные музыкальные хиты, которые покорили миллионы слушателей.

Оркестр «Атмосфера» создан для того, чтобы вернуть очарование живых музыкальных впечатлений. Одно из самых волнующих музыкальных событий сезона сочетает в себе красоту тысяч мерцающих свечей и виртуозное исполнение композиций из разных эпох.

Неповторимый формат

«Атмосфера» — это не обычный академический концерт. Здесь музыка становится частью особенного момента. Теплый блеск свечей преображает пространство зала, создавая эффект полного присутствия, а знакомые мелодии звучат так, словно их исполняют сами композиторы. За инструментами — настоящие маэстро, солисты оркестра, которые позволяют услышать знакомые ноты во всей их красоте и эмоциональной глубине.

Музыка для всех

Главная особенность проекта — его способность говорить со зрителем любого возраста на понятном языке музыки. Для наслаждения концертом не требуется глубоких знаний в жанрах или биографиях композиторов. В программе собраны произведения, ставшие частью нашей культурной ДНК: мелодии из любимых фильмов и сериалов, мировая классика, легендарные хиты, которые узнаются с первых нот.

Идеальный вечер

«Атмосфера» становится отличным поводом для выхода в свет. Это идеальный сценарий вечера для романтического свидания, сюрприза близкому человеку или встречи с друзьями. Многие зрители выбирают это шоу, чтобы нарядиться, провести время вне повседневной рутины и испытать вдохновение, легкое волнение и ощущение праздника.

Создавая воспоминания

Обращаясь к культурным событиям, мы ищем новые ракурсы, которые открывают мир. «Атмосфера» предлагает это без сложных концепций — живой оркестр, тысячи свечей и вечная музыка превращают обычный вечер в уникальную историю, которая напоминает сюжет киноленты.

«Атмосфера» — это музыка, которая известна миллионам. 3000 свечей и живой оркестр создают редкое ощущение, которое так трудно найти в повседневной жизни — способность искренне удивляться красоте момента и своим чувствам. Этот вечер способен напомнить, что важные события не всегда происходят по большим поводам.

Купить билет на концерт Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
4 сентября пятница
19:00
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
от 2100 ₽
14 сентября понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1500 ₽
26 сентября суббота
19:00
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
19:00
Дворец культуры и спорта металлургов Красноярск, Тельмана, 30
от 1500 ₽
30 сентября среда
19:00
Дворец культуры Тракторозаводского района Волгоград, Дзержинского, 17
от 1500 ₽
6 ноября пятница
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1500 ₽

Фотографии

Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера» Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера» Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера» Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера» Эстетика живой музыки: оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»

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