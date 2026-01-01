Спектакль Content 18-21

Музыкально-театрализованное шоу "Content 18-21"

Приглашаем вас на уникальную музыкально-театрализованную программу Александра Борисовича Лучшего. В её плейлисте представлены треки, созданные им в годы с 2018 по 2021 для различных независимых театральных проектов.

В числе спектаклей, которые уже не увидите на сцене, - "Бабушка" Александра Бянкина, "Коллеги" Николая Русского, "Посмотри на него" Ромы Кагановича и "Люблю" Саши Никанорова. Также не забудем о незабвенном Кабаре Современного Искусства и Перформанса "Нога Бомжа".

Эта концертная программа, окрашенная абсурдистскими видео-миниатюрами, перенесет зрителей во времена, когда голос независимого театра звучал особенно мощно и увлекательно.

Специальным гостем мероприятия станет KLOUN SERYOZHA.

Обратите внимание, что в шоу используется ненормативная лексика.