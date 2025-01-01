Спектакль Циники

«Циники» Анатолия Мариенгофа — история о любви в переломное время

События спектакля представлены как воспоминания главного героя, который размышляет о том, как изменялись его чувства в вихре голода, войны и новых идеалов. Его попытка «сделать вечной свою любовь» оказывается дерзким вызовом как времени, так и самому себе.

Молодой взгляд на классику

Молодые авторы спектакля осмыслили текст романа через призму современной реальности, исследуя, как эпоха может ломать личность, обнажая её пороки и бессилие.

Романтика и трагедия

На фоне Москвы 1920-х годов герои пытаются найти своё место в новой действительности, но неизменно остаются чужими в изменившемся мире. История, полная контрастов, захватывает зрителя своей искренностью, драматизмом и бескомпромиссным взглядом на отношения и человека.

Этот спектакль — приглашение к размышлению о любви, времени и о том, как далеко мы готовы зайти ради сохранения самого дорогого.