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Циники
Билеты от 2000₽
Киноафиша Циники

Спектакль Циники

Рассказ-размышление о предельности любви
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Циники» Анатолия Мариенгофа — история о любви в переломное время 

События спектакля представлены как воспоминания главного героя, который размышляет о том, как изменялись его чувства в вихре голода, войны и новых идеалов. Его попытка «сделать вечной свою любовь» оказывается дерзким вызовом как времени, так и самому себе.

Молодой взгляд на классику

Молодые авторы спектакля осмыслили текст романа через призму современной реальности, исследуя, как эпоха может ломать личность, обнажая её пороки и бессилие.

Романтика и трагедия

На фоне Москвы 1920-х годов герои пытаются найти своё место в новой действительности, но неизменно остаются чужими в изменившемся мире. История, полная контрастов, захватывает зрителя своей искренностью, драматизмом и бескомпромиссным взглядом на отношения и человека.

Этот спектакль — приглашение к размышлению о любви, времени и о том, как далеко мы готовы зайти ради сохранения самого дорогого.

Режиссер
Полина Золотовицкая
В ролях
Елизавета Рыжих
Евгения Шевченко
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Александр Жоголь
Даниил Никитин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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