Спектакль Циники

События спектакля представлены как воспоминания главного героя, который размышляет о том, как изменялись его чувства в вихре голода, войны и новых идеалов. Его попытка «сделать вечной свою любовь» оказывается дерзким вызовом как времени, так и самому себе.
Молодые авторы спектакля осмыслили текст романа через призму современной реальности, исследуя, как эпоха может ломать личность, обнажая её пороки и бессилие.
На фоне Москвы 1920-х годов герои пытаются найти своё место в новой действительности, но неизменно остаются чужими в изменившемся мире. История, полная контрастов, захватывает зрителя своей искренностью, драматизмом и бескомпромиссным взглядом на отношения и человека.
Этот спектакль — приглашение к размышлению о любви, времени и о том, как далеко мы готовы зайти ради сохранения самого дорогого.