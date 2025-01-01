Меню
Чумная аптека
Киноафиша Чумная аптека

Чумная аптека

18+
Возраст 18+

О квесте

Квест «Чумная аптека» в Санкт-Петербурге

«Чумная аптека» — это квест для взрослых в Санкт-Петербурге, представляющий собой мистическое путешествие по Венеции времён чумы. Каждый глоток алхимического зелья становится шагом к спасению… или к безумию!

Погружение в атмосферу Венеции

1556 год. Черная смерть выкосила половину города. Туман окутывает улицы, знаменитые венецианские каналы наполняются запахом гнили и ладана, а окна нарядных домов наблюдают за вами из темноты ночи. По слухам, в лабиринтах старого квартала безумный аптекарь создал эликсир, способный остановить чуму. И сегодня «Чумная аптека» ждёт вас!

Тайны и загадки

Но вы не просто участники квеста для взрослых. Вы — избранные, которым позволено переступить порог тайной аптеки. Здесь зелья меняют сознание, а стены шепчут о тайнах города. Чтобы получить рецепт спасения, вам предстоит разгадать 8 таинственных загадок!

Каждую загадку нужно решить, выпив алхимический коктейль. Эти напитки — не просто для веселья, это часть ритуала. Каждый глоток размоет грань между реальностью и галлюцинацией. Но будьте осторожны! Среди вас есть заражённый, который смеется, пьет с вами и общается… но ему уже ничто не поможет.

Эмоции на грани реальности

Когда свет погаснет, останетесь только вы, ваши страхи и последний глоток антидота. Кто выживет? А кто навсегда останется в тёмных улочках Венеции?

«Чумная аптека» — уникальный квест для взрослых в Санкт-Петербурге, где эликсир безумного аптекаря — это не просто развлечение, а важная часть сценария. Он идеально подойдёт для вечеринок, корпоративов, свиданий и праздников в необычном формате.

Другие квесты от «Взаперти»

Если вам нравятся игры с драйвом и атмосферой, обязательно ознакомьтесь и с другими квестами с напитками в Санкт-Петербурге от компании «Взаперти». Каждый из них дарит неповторимые эмоции, веселье и немного адреналина.

Бронируйте новый квест «Чумная аптека» — единственный в Санкт-Петербурге квест с напитками, где алхимический коктейль — не цель, а путь к истине!

