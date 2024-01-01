Меню
Квест «Магия вне Хогвартса»
Квест «Магия вне Хогвартса»

Спектакль Квест «Магия вне Хогвартса»

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест по мотивам Гарри Поттера. «Взаперти» на Казанской

Приготовьтесь отправиться в мир магии, вдохновленный вселенной Гарри Поттера! Этот квест идеально подходит для поклонников Поттерианы и магических приключений, которые хотят испытать свои силы и пройти испытания в увлекательной атмосфере.

Загадочное задание

Кто-то должен следить за порядком в магическом мире. Как вы знаете из историй о Гарри Поттере и Ньюте Саламандере, магия вне Хогвартса находится под строгим запретом. Отдел контроля за волшебными артефактами вызывает вас для помощи в расследовании вопиющего нарушения этих правил.

Кража мощного артефакта

Один влиятельный волшебник незаконно владеет мощным артефактом, способным нанести неизмеримый ущерб. Отдел вынужден действовать тайно, и для этого вам придется проникнуть в магазин темной магии на Лютном переулке и телепортироваться прямо в хранилище Неназываемого Волшебника, чтобы выкрасть артефакт.

Квест для всей семьи

Новый квест в Санкт-Петербурге перенесет вас в атмосферу волшебного мира Гарри Поттера и Фантастических тварей. Он будет интересен как детям, так и взрослым, что делает его отличным вариантом для семейного похода в квесты.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего приключения и погрузиться в магию сказочного мира!

