Спектакль по книге Виктора Франкла в БДТ им. Товстоногова

Инсценировка произведения Виктора Франкла

Спектакль «Человек» в БДТ им. Товстоногова основан на книге Виктора Франкла, выдающегося австрийского психолога, пережившего ужасы Освенцима. Его произведение «Скажи жизни «Да»: записки психолога, пережившего концлагерь» считается одной из важнейших работ о психологии человека в XX веке. Философ Карл Ясперс называл эту книгу «величайшим человеческим творением».

Тематика и постановка

Спектакль представляет собой глубокое размышление о достоинстве, внутренней свободе, проблеме выбора и способности сохранять человечность в нечеловеческих условиях. Постановка обращается к ключевым вопросам, поднятым Франклом в его книге.

Режиссер и актерский состав

Режиссером спектакля является Томи Янежич, словенский мастер нового поколения, признанный одним из ведущих европейских режиссеров. В спектакле задействованы артисты БДТ нескольких поколений, включая народного артиста России Валерия Дегтяря, заслуженных артистов России Татьяну Бедову и Евгения Чудакова, а также Нину Александрову, Антона Шварца, Варвару Павлову, Бориса Павловича и других актеров и музыкантов театра.