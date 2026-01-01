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Спектакль Человек

Оригинальный просветительский театр: лекция об опыте концлагеря на сцене БДТ
Постановка
БДТ им. Товстоногова 18+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по книге Виктора Франкла в БДТ им. Товстоногова

Инсценировка произведения Виктора Франкла

Спектакль «Человек» в БДТ им. Товстоногова основан на книге Виктора Франкла, выдающегося австрийского психолога, пережившего ужасы Освенцима. Его произведение «Скажи жизни «Да»: записки психолога, пережившего концлагерь» считается одной из важнейших работ о психологии человека в XX веке. Философ Карл Ясперс называл эту книгу «величайшим человеческим творением».

Тематика и постановка

Спектакль представляет собой глубокое размышление о достоинстве, внутренней свободе, проблеме выбора и способности сохранять человечность в нечеловеческих условиях. Постановка обращается к ключевым вопросам, поднятым Франклом в его книге.

Режиссер и актерский состав

Режиссером спектакля является Томи Янежич, словенский мастер нового поколения, признанный одним из ведущих европейских режиссеров. В спектакле задействованы артисты БДТ нескольких поколений, включая народного артиста России Валерия Дегтяря, заслуженных артистов России Татьяну Бедову и Евгения Чудакова, а также Нину Александрову, Антона Шварца, Варвару Павлову, Бориса Павловича и других актеров и музыкантов театра.

Режиссер
Томи Янежич
В ролях
Татьяна Бедова
Юлия Гришаева
Юлия Гришаева
Валерий Дегтярь
Валерий Дегтярь
Екатерина Старателева
Екатерина Старателева
Елена Шварева

Фотографии

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