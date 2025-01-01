Меню
Чайка
Билеты от 1200₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Постановка
Театр РОСТА 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О спектакле

«Чайка» Чехова в Театре РОСТА

Над феноменом «Чайка» ломают головы как русские, так и зарубежные режиссеры на протяжении многих поколений. Эта мистическая пьеса поражает своей глубиной и открывает перед зрителем мир, наполненный любовью, творчеством, страданиями и трагедиями на берегу озера.

Интересные факты о спектакле

Спектакль «Чайка» под руководством Ирины Пахомовой выделяется тем, что роль Аркадиной исполняет Нонна Гришаева — актриса с уникальным, острохарактерным и «гротесковым» талантом. Это произведение о несбывшихся надеждах, о людях и их судьбах, о тех, кто не смог изменить свою жизнь.

Режиссер Ирина Пахомова вместе с актерами неустанно исследует глубинные черты своих героев, продолжая попытки разгадать загадку чеховской «Чайки» и тайну человеческого бытия.

Награды

Спектакль «Чайка» получил признание на театральной премии «Московский комсомолец» за сезон 2018/2019 гг.:

  • Лучшая женская роль — Нонна Гришаева за роль Ирины Николаевны Аркадиной (полумэтры);
  • Лучшая женская роль второго плана — Людмила Мунирова за роль Маши (начинающие);
  • Лучший художник — Максим Обрезков (полумэтры).

Важно знать

Уважаемые зрители, обратите внимание: вход в зал после третьего звонка первые 25 минут спектакля невозможен по техническим причинам.

Спектакль, поставленный в ГБУК МТЮЗ в подразделении «Театр РОСТА», предлагает зрителям уникальное визуальное решение, которое сочетает гармонию сценических практик начала XX века с современными сценографическими приемами. Это постановка станет интересной для всех, кто ценит классические драматические произведения Чехова.

Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Илья Ильиных
Илья Ильиных
Артур Казберов
Артур Казберов
Алексей Рыжков
Максим Керин
Максим Керин

Купить билет на спектакль Чайка

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1200 ₽

Фотографии

Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка

