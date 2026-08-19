Старейший военный музей России вновь открывает свои двери для посетителей. В одном из залов музея представлена совершенно новая и значительно расширенная экспозиция, посвященная обороне и блокаде Ленинграда. Эта выставка — дань памяти heroism'у и подвигам ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.
Выставка состоит из нескольких разделов, которые освещают ключевые моменты этой великой битвы:
На экспозиции представлены редкие фотографии, архивные документы, плакаты военных лет, а также батальная живопись и рисунки фронтовых художников. Эти материалы помогут зрителям глубже понять масштаб событий, которые произошли в нашем городе в те тяжелые годы.
Не упустите возможность посетить эту уникальную выставку и почувствовать дух времени через призму истории. Военный музей приглашает всех желающих увидеть, как Ленинград сражался за свое существование.