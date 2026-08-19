Новая экспозиция в Военном музее: Оборона и блокада Ленинграда

Старейший военный музей России вновь открывает свои двери для посетителей. В одном из залов музея представлена совершенно новая и значительно расширенная экспозиция, посвященная обороне и блокаде Ленинграда. Эта выставка — дань памяти heroism'у и подвигам ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Разделы экспозиции

Выставка состоит из нескольких разделов, которые освещают ключевые моменты этой великой битвы:

Сражения на подступах к Ленинграду в июле 1941 года;

Оборона города во время блокады;

Прорыв блокады в 1943 году;

Окончательное снятие блокады в 1944 году.

Исторические материалы

На экспозиции представлены редкие фотографии, архивные документы, плакаты военных лет, а также батальная живопись и рисунки фронтовых художников. Эти материалы помогут зрителям глубже понять масштаб событий, которые произошли в нашем городе в те тяжелые годы.

Не упустите возможность посетить эту уникальную выставку и почувствовать дух времени через призму истории. Военный музей приглашает всех желающих увидеть, как Ленинград сражался за свое существование.