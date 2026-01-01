Спектакль Царская невеста

Опера «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова в постановке Ивана Поповски

«Царская невеста» — опера Н. А. Римского-Корсакова, написанная в 1898 году. Сюжет основан на сказке Л. Мея из цикла «Истории государства Российского». Главная героиня, Марфа Собакина, обвинена в колдовстве и приговорена к смерти, что ведёт к трагическим последствиям.

Опера состоит из четырёх действий с одним антрактом. События разворачиваются в 1572 году в Александровской слободе — столице опричнины. Н. А. Римский-Корсаков сам считал «Царскую невесту» одним из своих лучших произведений.

Это произведение является одним из самых любимых среди исполнителей и зрителей. Знаменитая soprano Галина Вишневская блистала в роли Марфы в Большом театре и ставила эту оперу вместе с Мстиславом Ростроповичем в 1986 году в Опере Монте-Карло. Она охарактеризовала «Царскую невесту» как «золотой фонд русской музыкальной культуры».

Премьера данной оперы состоялась в октябре 2003 года, и с тех пор она прочно заняла своё место в репертуаре Центра Оперного Пения.

Режиссура и состав

Режиссёр-постановщик — Иван Поповски

Сценография и костюмы — Алла Коженкова

Дирижёр — Ярослав Ткаленко

Почему стоит увидеть

Опера «Царская невеста» — это не только захватывающий сюжет, но и великолепная музыка, которая оставляет глубокий след в сердце каждого зрителя. Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене.