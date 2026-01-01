Семейный спектакль в Сочи

Зимний театр Сочи приглашает посетить спектакль по мотивам знаменитой русской народной сказки «Царевна-Лягушка». Главный герой, Иван-Царевич, оказывается во властях судьбы, вынужденный жениться на лягушке. Но вскоре он обнаруживает, что за неприметной оболочкой скрывается заколдованная Василиса Премудрая.

Спектакль, режиссируемый заслуженным деятелем искусств РФ Валентином Бирюковым, передает юным зрителям важные жизненные истины. Он знакомит детей с такими ценностями, как верность слову, смелость и настойчивость, демонстрируя, что доброта и сострадание всегда возвращаются в виде неожиданной помощи.

Незабываемые уроки для детей

Сюжет спектакля учит детей, что настоящая ценность человека определяется не только внешним видом, но и внутренними качествами — мудростью, добротой и душевной красотой. Эта история вдохновляет маленьких зрителей быть добрыми и смелыми.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик — Валентин Бирюков

Художник-постановщик — Леонид Чёрный

Художник по костюмам — Наталья Пальшкова

Музыкальное оформление — Евгения Сафронова

Художник по свету — Константин Хоменко

Хореография и пластика — Елена Днепровская

Действующие лица и исполнители

Царь-батюшка — Владимир Лепа

Иван Царевич — Александр Сухарев

Царевна-лягушка — Дарья Сафонова | Дарья Симанкина

Иванушка-дурачок — Михаил Подзолко

Петр Царевич — Филипп Харций | Евгений Задорожный

Дмитрий Царевич — Георгий Серебрянский

Марья — Ясения Фалина | Анастасия Поделякина

Марфа — Елизавета Соловьёва | Марина Мальцева

Баба Яга — Ольга Клочко | Ольга Писаренко

Кощей Бессмертный — Илья Калинин | Александр Кошелевский

Фея леса — Елена Днепровская | Оксана Винникова

Разбойник 1 — Александр Кошелевский

Разбойник 2 — Илья Калинин

Разбойник 3 — Филипп Харций

Разбойник 4 — Евгений Задорожный

Разбойник 5 — Владимир Лепа

Разбойник 6 — Георгий Серебрянский

Вода 1 — Дарья Сафонова

Вода 2 — Дарья Симанкина

Вода 3 — Анастасия Поделякина

Вода 4 — Марина Мальцева

Вода 5 — Ясения Фалина

Вода 6 — Елизавета Соловьёва

Ведет спектакль — Дана Остроумова

Спектакль «Царевна-Лягушка» станет прекрасным выбором для семейных просмотров и позволит оценить традиционные сказки с новыми моральными уроками.